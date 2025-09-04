Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Si bien los trabajos de reparación del acueducto ya finalizaron, aún son varios los barrios que todavía no tienen el suministro de agua en sus casas.

Desde Agua Potable ya dispusieron del operativo para comenzar a repartir agua en los barrios que fueron afectados tras la rotura del mismo.

Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy Cómo van a distribuir el agua en los barrios de San Salvador de Jujuy En diálogo con Canal 4, Fabricio Daza, a cargo del operativo, informó de qué manera van a distribuir los camiones con agua: “Contaremos con 5 camiones cisterna de 8 mil litros, 2 de 30 mil y tres camiones desobstructores”.

A ellos se le suma un camión de 8 mil litros perteneciente a Defensa Civil y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que es de 4 mil litros.

Daza también informó que Bomberos estará apostado en la Unidad Regional Nº7 en Alto Comedero también para abastecer de agua a los barrios cercanos. En este sentido, el coordinador del operativo remarcó que, por la gran cantidad de gente que vive en la zona y debido a la demanda, será uno de los últimos barrios en donde se restablecerá por completo el servicio. Los puntos donde entregarán agua este jueves 4 de septiembre 1- Barrio Norte Cisterna Quebrada de los Pájaros.

Cisterna Barrio el Cortijo.

Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche 2- Barrio Cerro las Rosas Punto República Dominicana

Posta de Yatasto

Prolongación Olavarría y Aguirre 3- Barrio Coronel Arias Punto Coranzulí y 18 de Noviembre 4- Barrio Santa Rosa Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano) 5- Barrio Mariano Moreno6- Barrio Cuyaya7- Barrio EPAM 38- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza9- Barrio Alto Comedero La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956

Punto Reparto 2: Mza 57 y 58

Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana

Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ Loteo Nueva Ciudad

Punto Reparto 5: calle 407 y 400

Punto Reparto 6: calle 334 y 291 Aires de campo -->por la calle principal

Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas

Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti

Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB

Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos

Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad. Bicentenario

Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca

Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6

Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático El Milagro

Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260

Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru

Punto Reparto 3:14 Has Nuevo Alisos

Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)

Punto Reparto 2: Country Las Delicias

Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.

