Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Si bien los trabajos de reparación del acueducto ya finalizaron, aún son varios los barrios que todavía no tienen el suministro de agua en sus casas.
Varios camiones cisterna están cargando agua para comenzar a repartirla por los barrios de San Salvador de Jujuy que siguen sin agua.
Desde Agua Potable ya dispusieron del operativo para comenzar a repartir agua en los barrios que fueron afectados tras la rotura del mismo.
En diálogo con Canal 4, Fabricio Daza, a cargo del operativo, informó de qué manera van a distribuir los camiones con agua: “Contaremos con 5 camiones cisterna de 8 mil litros, 2 de 30 mil y tres camiones desobstructores”.
A ellos se le suma un camión de 8 mil litros perteneciente a Defensa Civil y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que es de 4 mil litros.
Daza también informó que Bomberos estará apostado en la Unidad Regional Nº7 en Alto Comedero también para abastecer de agua a los barrios cercanos.
En este sentido, el coordinador del operativo remarcó que, por la gran cantidad de gente que vive en la zona y debido a la demanda, será uno de los últimos barrios en donde se restablecerá por completo el servicio.
1- Barrio Norte
2- Barrio Cerro las Rosas
3- Barrio Coronel Arias
4- Barrio Santa Rosa
5- Barrio Mariano Moreno6- Barrio Cuyaya7- Barrio EPAM 38- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza9- Barrio Alto Comedero
