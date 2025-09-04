jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 10:04
Atención.

Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Varios camiones cisterna están cargando agua para comenzar a repartirla por los barrios de San Salvador de Jujuy que siguen sin agua.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Lee además
Agua potable
Servicios.

Nuevamente se rompió el acueducto de agua potable en Jujuy: a quiénes afecta
Camionescisternas con agua en los barrios sin servicio
Operativo.

15 camiones cisternas con agua potable en barrios sin servicio: dónde están

Desde Agua Potable ya dispusieron del operativo para comenzar a repartir agua en los barrios que fueron afectados tras la rotura del mismo.

Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy
Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Empezó operativo para repartir agua en las zonas afectadas en San Salvador de Jujuy

Cómo van a distribuir el agua en los barrios de San Salvador de Jujuy

En diálogo con Canal 4, Fabricio Daza, a cargo del operativo, informó de qué manera van a distribuir los camiones con agua: “Contaremos con 5 camiones cisterna de 8 mil litros, 2 de 30 mil y tres camiones desobstructores”.

A ellos se le suma un camión de 8 mil litros perteneciente a Defensa Civil y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que es de 4 mil litros.

Daza también informó que Bomberos estará apostado en la Unidad Regional Nº7 en Alto Comedero también para abastecer de agua a los barrios cercanos.

En este sentido, el coordinador del operativo remarcó que, por la gran cantidad de gente que vive en la zona y debido a la demanda, será uno de los últimos barrios en donde se restablecerá por completo el servicio.

Los puntos donde entregarán agua este jueves 4 de septiembre

1- Barrio Norte

  • Cisterna Quebrada de los Pájaros.
  • Cisterna Barrio el Cortijo.
  • Cisterna de los Ingenieros calle Glaciar Perito Moreno y Bariloche

2- Barrio Cerro las Rosas

  • Punto República Dominicana
  • Posta de Yatasto
  • Prolongación Olavarría y Aguirre

3- Barrio Coronel Arias

  • Punto Coranzulí y 18 de Noviembre

4- Barrio Santa Rosa

  • Dr. Soto y Pasaje ( gimnasio Urbano)

5- Barrio Mariano Moreno6- Barrio Cuyaya7- Barrio EPAM 38- Barrio 22 de Diciembre/ Constitución/ Cooperativa La Esperanza9- Barrio Alto Comedero

  • La Arbolada --> sobre calle William King Punto Reparto 1: Mza 955 y 956
  • Punto Reparto 2: Mza 57 y 58
  • Punto Reparto 3: sobre Charles Guide Mza 69 Loteo Fin de Semana
  • Punto Reparto 4: calle los cactus y palo amarillo 2. 1 Camión APJ
  • Loteo Nueva Ciudad
  • Punto Reparto 5: calle 407 y 400
  • Punto Reparto 6: calle 334 y 291
  • Aires de campo -->por la calle principal
  • Punto Reparto 2: Teniente López y Teniente Bolsas
  • Punto Reparto 3: Yuto y Parapeti
  • Punto Reparto 4: sobre Teniente Ardiles y Jukid ---> AEROCLUB
  • Punto Reparto 1: Avda. Undiano y Teniente Farías---> AERO CLUB
  • Punto Reparto 2: Avda. Undiano y Albelos
  • Punto Reparto 3: Teniente Farías y Gavazzini (Esc Prof 10) Punto Reparto 4: Colectora Avda. Fuerza Aérea y Santa Trinidad.
  • Bicentenario
  • Punto Reparto 1: Avda. La Quiaca y RN9 Capilla Señor Quillaca
  • Punto Reparto 2: en 99 Viv. Prolongación Avda. Snopek y Mza Ap5 y Ap6
  • Punto Reparto 3: Avda. Intermedia y Parque Acuático
  • El Milagro
  • Punto Reparto 1: Escuela 455 sobre calle 260
  • Punto Reparto 2: Plaza de los Indios Avda. Túpac Amaru
  • Punto Reparto 3:14 Has
  • Nuevo Alisos
  • Punto Reparto 1: El quebracho y El roble (Iglesia Virgen Desatanudo)
  • Punto Reparto 2: Country Las Delicias
  • Camión de Bomberos "Solo" en Unidad Regional VII En calle Teniente Farías y Soldado Aguirre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevamente se rompió el acueducto de agua potable en Jujuy: a quiénes afecta

15 camiones cisternas con agua potable en barrios sin servicio: dónde están

Agua Potable denunció un sabotaje al sistema de agua de Palpalá

Advierten sobre estafa en Jujuy con supuestos subsidios de Agua Potable para jubilados

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
repartiran agua en san salvador de jujuy: el detalle barrio por barrio
Atención.

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy
Atención.

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel