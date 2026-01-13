martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 21:03
Investigación.

En Jujuy se registraron entre 40 y 70 movimientos sísmicos por mes

Un especialista en sismos analizó la actividad registrada en Jujuy durante el último año y advirtió sobre la importancia de los movimientos en la provincia.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Sismos en Jujuy - Captura&nbsp;MapHub.net

Sismos en Jujuy - Captura MapHub.net

Luego del sismo de 3.9° de magnitud que se registró este lunes en Humahuaca, TodoJujuy.com consultó a Waldo Chayle, exdocente de la UNJu, exdirector del Instituto de Geología y Minería e investigador, para conocer cómo fue la actividad sísmica en la provincia durante los últimos meses.

Lee además
Sismos y temblores - Imagen con IA
Informe.

Jujuy es una zona sísmica: causas, zonas "peligrosas" y épocas de mayor riesgo
Foto ilustrativa.
Reclamo.

Comunicado del Colegio de Psicólogos ante las sanciones del Instituto de Seguros de Jujuy

Según explicó Chayle, en base a los datos registrados a lo largo del 2025, en Jujuy se contabilizaron entre 40 y 70 movimientos sísmicos por mes.

Números de sismos en Jujuy durante el 2025: cuántos temblores hubo en total

Tal cual detalló Waldo Chayle, en el transcurso del año 2025 se registraron aproximadamente 600 movimientos sísmicos en la provincia de Jujuy. “Tal vez un poquito más, porque se han registrado entre 40 movimientos sísmicos y 70 movimientos sísmicos por mes”, aclaró el referente provincial.

Embed - WALDO CHAYLE

El especialista destacó además que la mayoría de estos eventos tuvieron origen en la región de La Puna, un área que concentra gran parte de la actividad telúrica local. “Prácticamente todos esos movimientos fueron de La Puna, están entre los 250 y 300 kilómetros de profundidad, de manera que tampoco generaron problemas porque son tan profundos que aunque tengan magnitud 5 o 4 no hay problema para la sociedad”, explicó Chayle al describir las características de estos fenómenos.

sismos temblores jujuy

Cuál es la situación de los sismos en la región Valles

En cuanto a los movimientos sísmicos registrados en la región de los Valles y en San Salvador de Jujuy, Waldo Chayle detalló que durante el año pasado se contabilizaron alrededor de ocho eventos, una cifra que calificó como baja “considerando la región donde normalmente se presentan mayor cantidad de movimientos sísmicos”.

El especialista explicó además que la actividad moderada resulta favorable para la estabilidad del sistema geológico. “Es mejor que se vaya liberando la energía. Porque cuando no hay movimiento sísmico es porque en algún lado se está acumulando energía y en algún momento puede haber un movimiento sísmico que obviamente va a generar algún tipo de preocupación en la provincia”, puntualizó Chayle.

Embed - WALDO CHAYLE- Exdirector del Instituto de Geología y Minería e investigador -SISMOS EN JUJUY EN 2025

Épocas con mayor riesgo o estaciones propensas

En cuanto a las épocas con mayor riesgo de temblores en la provincia de Jujuy, Javier Elortegui quien es investigador, miembro del Instituto de Geología y Minería y profesor de la Universidad Nacional de Jujuy, aclaró que “no hay relación estacional con los sismos”. Explicó que es la geodinámica interna la que moviliza las placas tectónicas y que, a partir de ese movimiento —producido por el calor interno de la Tierra— se generan los sismos cuando hay liberaciones de energía.

“Es importante desvincular el clima, las estaciones del año y la presencia del hombre (la civilización) de los sismos. Todo es geodinámica interna y no es modificable por nosotros ni por el clima”, puntualizó el geólogo e investigador.

image

Mapa de los sismos en Jujuy

Teniendo en cuenta los datos que emite MapHub.net, así se registraban los sismos en Jujuy en el año 2024, mostrando el avance de la magnitud desde 3.0, hasta 6.0 o más:

video sismos en jujuy

Video: captura maphub.net

