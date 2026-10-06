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6 de octubre de 2026 - 11:59
Jujuy.

Encontraron serpientes en Parque Belgrano: qué hacer ante una aparición en Jujuy

Con el aumento de las temperaturas comenzaron a aparecer serpientes en Jujuy. Desde el CAFAJu pidieron no matarlas y explicaron cómo solicitar asistencia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con el aumento de las temperaturas comenzaron a aparecer serpientes en Jujuy. Desde el CAFAJu pidieron no matarlas y explicaron cómo solicitar asistencia.

Con el aumento de las temperaturas comenzaron a aparecer serpientes en Jujuy. Desde el CAFAJu pidieron no matarlas y explicaron cómo solicitar asistencia.

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Cuando empieza el calor empiezan a salir”, explicó Vargas en diálogo con Canal 4. Según señaló, las serpientes necesitan tomar temperatura para desarrollar su metabolismo y por eso su presencia comienza a hacerse más frecuente durante esta época del año.

El especialista buscó llevar tranquilidad ante las apariciones: la mayoría de las serpientes presentes en Jujuy son inofensivas. “Muchas veces se las termina matando por ignorancia, por no saber cómo actuar o no saber si es una serpiente peligrosa o inofensiva”, señaló.

“Cuando empieza el calor empiezan a salir” “Cuando empieza el calor empiezan a salir”

serpientes en Parque Belgrano de Alto Comedero

La presencia de estos animales en Parque Belgrano y otros sectores de Alto Comedero no resulta extraña debido a las características naturales de la zona. Vargas explicó además que San Salvador de Jujuy es una ciudad relativamente pequeña, rodeada por cursos de agua y sectores naturales, por lo que pueden producirse encuentros con serpientes tanto en espacios verdes como en barrios cercanos.

La situación cambia cuando el ejemplar aparece dentro de una vivienda. En esos casos, desde CAFAJu pueden intervenir para identificar al animal y, dependiendo de la especie, el lugar y el nivel de riesgo, acercarse para retirarlo.

Qué hacer si aparece una serpiente

La principal recomendación es no intentar matarla ni manipularla. Si las condiciones permiten hacerlo sin acercarse, Vargas aconsejó utilizar el teléfono celular para obtener imágenes que permitan identificar la especie.

Lo mejor siempre es tratar de sacarle una foto con precaución”, explicó.

La recomendación es:

  • Mantener distancia y no tocarla.
  • No intentar golpearla ni matarla.
  • Sacar, desde una distancia segura, una fotografía del cuerpo completo.
  • Si es posible sin aproximarse, obtener también una imagen de la cabeza.
  • Enviar las fotografías y la ubicación al número corporativo de CAFAJu.
  • Esperar las indicaciones de los especialistas.

El contacto habilitado es el 388 440-9250 y, según aclaró Vargas, únicamente recibe mensajes, no llamadas.

A partir de las imágenes, el equipo puede intentar identificar el ejemplar y explicar al vecino cómo proceder. Si está dentro de una vivienda y la situación lo requiere, se evalúa la intervención del personal.

En Jujuy hay alrededor de 40 especies

Uno de los datos destacados aportados por Vargas es que en Jujuy existen alrededor de 40 especies de serpientes, pero solamente cuatro representan un peligro por la toxicidad de su veneno.

Entre ellas mencionó a la yarará chica, que describió como la de aparición más frecuente y la que provoca mayor cantidad de accidentes. Según explicó, esta especie también puede encontrarse en Parque Belgrano y zonas cercanas.

Además, en la provincia existen cascabel, coral y otra especie de yarará dentro del grupo señalado por el especialista como potencialmente peligroso.

Por eso, ante la dificultad de distinguirlas a simple vista, la recomendación es no acercarse y solicitar la identificación de especialistas.

Con el calor también aparecen arañas y escorpiones

Las serpientes no son los únicos animales que comienzan a observarse con mayor frecuencia con el aumento de las temperaturas.

Vargas mencionó también a arañas y escorpiones y remarcó que muchas veces la primera reacción es matarlos, aunque una gran parte de los ejemplares encontrados no representa un peligro.

El mensaje central de CAFAJu es evitar actuar por temor: mantener distancia, registrar el ejemplar únicamente si puede hacerse de manera segura y consultar antes de intentar cualquier intervención.

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