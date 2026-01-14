Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

La construcción inició en 1948 y finalizó en el año 1974 para la participación de Altos Hornos Zapla en los antiguos torneos nacionales, donde recibió, entre otros, a River Plate, Boca Juniors y el Argentinos Juniors de Diego Armando Maradona. Se trata de uno de los estadios más grandes de la provincia de Jujuy.
Cuenta con 4 tribunas de acero, en sintonía con la historia de la ciudad. Todas ellas están conectadas entre sí y, cuando no hay partidos oficiales, es muy fácil la conexión entre todos los puntos del estadio.