miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 11:54
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Esta mañana encontraron el cuerpo de una persona en el estadio Emilio Fabrizzi de Altos Hornos Zapla. Al momento se desconocen detalles del caso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estadio de Altos Hornos Zapla.

Estadio de Altos Hornos Zapla.

Esta mañana encontraron el cuerpo de una persona en el estadio de Altos Hornos Zapla. El hecho fue confirmado a Todo Jujuy por fuentes oficiales, pero no se conocieron mayores detalles del caso.

"El selectivo de 15 a 19 años llegó a entrenar y vieron que había un cuerpo en una de las tribunas, por lo que el entrenador se acercó a verificar", indicó el vicepresidente del club, Guillermo Bepre.

Ante esta situación, los directivos del club informaron a la Policía de la Provincia, quien llegó y realizó las pericias correspondientes. El caso se encuentra en análisis.

Estadio Emilio Fabrizzi - Altos Hornos Zapla

Cómo es el estadio Emilio Fabrizzi

El estadio Emilio Fabrizzi está ubicado en la ciudad de Palpalá. Tiene una capacidad aproximada de 20.000 espectadores sentados y cuenta con gran historia a nivel local y nacional.

La construcción inició en 1948 y finalizó en el año 1974 para la participación de Altos Hornos Zapla en los antiguos torneos nacionales, donde recibió, entre otros, a River Plate, Boca Juniors y el Argentinos Juniors de Diego Armando Maradona. Se trata de uno de los estadios más grandes de la provincia de Jujuy.

Cuenta con 4 tribunas de acero, en sintonía con la historia de la ciudad. Todas ellas están conectadas entre sí y, cuando no hay partidos oficiales, es muy fácil la conexión entre todos los puntos del estadio.

Cuerpo en el CLub Zapla

