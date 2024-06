¿Es bueno o malo bañarse todos los días?

El hábito cotidiano de bañarse hoy ha quedado en jaque ya que salió un informe que dice que esto no es tan bueno como se cree para la salud.

A simple vista se trata de un ritual que no se cuestiona y que atraviesa a todas las personas alrededor del planeta. Sin embargo, un especialista de la Universidad de Harvard pone en jaque esta práctica cotidiana y advierte que puede tener efectos negativos en la salud.

Bañarse Cada cuánto es recomendable bañarse.

Los pro y contras de bañarse todos los días

En el informe titulado Showering daily, is it necessary? - Ducharse a diario, ¿Es necesario?-, Robert H. Shmerling, editor senior de Harvard Health Publishing, expone los beneficios y las desventajas que conlleva bañarse todos los días. Según menciona, entre las razones que incitan a la gente a hacerlo se destacan que quita el olor corporal, sobre todo después de hacer ejercicio y que ayuda a despertarse y refrescarse. En el otro extremo, señala que bañarse y frotarse la piel de manera constante remueve los microorganismos que viven en ella y que actúan de barrera protectora contra virus y bacterias.

Bañarse todos los días es bueno

Nos despierta

Nos relaja

Saca el mal olor de nuestro cuerpo

Limpiamos la piel de gérmenes y bacterias, además de la tierra propia del medio ambiente.

Bañarse todos los días es malo

Remueve los microorganismos que viven en nuestra piel y son necesarios

Saca los microorganismos que actúan de barrera protectora contra virus y bacterias

ducha A la hora de bañarse, el tiempo de la ducha como la temperatura del agua son fundamentales.

El tiempo que le destinamos a bañarse también influye

No obstante, el tiempo que se le destina al baño y a la higiene personal es relativa y varía de acuerdo a cada cultura, al estilo de vida, la educación y las costumbres. Aunque también destaca Shmerling, en ocasiones, tiene que ver con una cuestión de marketing: “En muchos casos, este hábito es influenciado por las industrias de belleza y cosmética.

Al respecto, la empresa alemana de griferías y sanitarios Hansgrohe, realizó una investigación para conocer cuánto tiempo las personas alrededor del mundo le destinan a este momento y descubrió que México tiene la tasa más alta: el 75,3% de su población confesó bañarse todos los días. En segundo lugar se encuentra Colombia, Italia y España con un 71,4%, mientras que el tercer puesto fue para Australia: 65,8%. Rusia y Reino Unido, integran la lista de los países que menos se bañan y Brasil y Argentina por ejemplo, de los que lo hacen hasta dos veces por día.

En todo esto aparece otro inconveniente. El agua escasea en el mundo y que incluso muchas personas ni siquiera tienen acceso, por lo tanto, reducir la frecuencia del baño, es una manera de contribuir con la sustentabilidad y el medio ambiente”.

Ducha El bañarse puede ser "fundamental" para iniciar o terminar el día.

¿Cómo impacta en la salud bañarse todos los días?

En términos de Shmerling, las consecuencias del baño a diario incidirán sobre todo en la piel y el cabello: “La piel contiene una capa de aceite natural y microorganismos que nos protegen de contraer enfermedades, desarrollar infecciones o reacciones alérgicas”. Por lo tanto, asearse de manera constante especialmente con agua caliente y productos de higiene artificiales y antibacterianos tales como jabones, shampoos y acondicionadores, “pueden matar dichas bacterias, remover la protección y dejar a la piel totalmente expuesta y vulnerable al medio ambiente”.

Sucede que, para que nuestro sistema inmune funcione de manera correcta y produzca anticuerpos, “necesita estar expuesto a la estimulación del medio ambiente y a todo tipo de microorganismos. Por esta razón, algunos pediatras y dermatólogos desaconsejan el baño diario a los niños ya que a largo plazo podría debilitar su sistema de defensas”, añade Shmerling.

Además, “el agua de la ducha puede contener sales, metales pesados, cloro, pesticidas y químicos que podrían ser dañinos”, destaca el especialista de Harvard. Frente a este contexto, se agrega que los baños prolongados y en exceso, pueden “causar una alteración de la barrera cutánea, resquebrajar e irritar la piel, provocar picazón, sequedad y entonces al rascarse, pueden ingresar gérmenes”.

Una ducha caliente despabila a la mañana, reconforta después de un día intenso y sobre todo higieniza. Se trata de un momento para uno donde por unos minutos el mundo debajo del agua parece detenerse. El desafío pasa por encontrar la manera y la frecuencia más acorde al estilo de vida de cada uno.