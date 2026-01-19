Es entrerriano, se enamoró de Jujuy y le hizo una canción

Luis Barros es músico en Entre Ríos y creó la canción "Paredes del cielo", tras un viaje por Jujuy de hace años con su familia, y en honor a su hijo Santiago que se sorprendió con los paisajes de nuestra provincia.
La canción tiene un ritmo de huayno y la creó en 1994 cuando viajaban por la Quebrada de Humahuaca hasta La Quiaca con su esposa y hasta ese momento con sus dos hijos, Cecilia y Santiago. “Tenía apenas dos años y nunca había visto otro paisaje más que el campo entrerriano”.
El hombre relató en el diario Uno de esa provincia que el niño iba dormido y “en un momento se despierta y se encuentra rodeado de montañas”, Viajaban en un Fiat 128 y Santiago exclamó: “Mirá papá, las paredes del cielo”.
Relató que a su esposa le pareció un título muy bueno para una canción. Fue allí donde Luis vio la oportunidad y empezó a diagramar cómo sería la melodía y la letra, aunque fue años después que la logró moldear, con letra incluida.