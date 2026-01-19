Es entrerriano, se enamoró de Jujuy y le hizo una canción

Luis Barros es músico en Entre Ríos y creó la canción " Paredes del cielo ", tras un viaje por Jujuy de hace años con su familia, y en honor a su hijo Santiago que se sorprendió con los paisajes de nuestra provincia.

La canción tiene un ritmo de huayno y la creó en 1994 cuando viajaban por la Quebrada de Humahuaca hasta La Quiaca con su esposa y hasta ese momento con sus dos hijos, Cecilia y Santiago. “Tenía apenas dos años y nunca había visto otro paisaje más que el campo entrerriano” .

Luis Barros hizo la canción " Paredes del cielo "

El hombre relató en el diario Uno de esa provincia que el niño iba dormido y “en un momento se despierta y se encuentra rodeado de montañas”, Viajaban en un Fiat 128 y Santiago exclamó: “Mirá papá, las paredes del cielo”.

Relató que a su esposa le pareció un título muy bueno para una canción. Fue allí donde Luis vio la oportunidad y empezó a diagramar cómo sería la melodía y la letra, aunque fue años después que la logró moldear, con letra incluida.

Letra de la canción Paredes del Cielo

Tu paisaje nos regala

A lapacho florido su olor

Tacita de Plata es tu nombre

Humildad, Tiempo, valor.

Cerros de siete colores

Originario ancestral

Purmamarca, mis amores,

Nunca te voy a olvidar.

Cerros marrones, rojizas pintados

Paredes del Cielo, mi niño creyó

Siempre por tus calles querida Humahuaca

Quenas y charangos tu gente tocó.

Fortaleza tus paredes

El cielo te las dará

Es Pucará de Tilcara

Allí nada faltará.

Antiguos cerros y cielo

Admiración, pequeñez,

Tierra con todo y sin nada

Igual y distinto a la vez.