lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 21:31
Música del alma.

Es entrerriano, se enamoró de Jujuy y le hizo una canción

Luis Barros hizo la canción "Paredes del cielo" en honor a su hijo Santiago, luego de un viaje por Jujuy que lo maravilló.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Luis Barros hizo la canción Paredes del cielo

Luis Barros hizo la canción "Paredes del cielo"

Luis Barros es músico en Entre Ríos y creó la canción "Paredes del cielo", tras un viaje por Jujuy de hace años con su familia, y en honor a su hijo Santiago que se sorprendió con los paisajes de nuestra provincia.

Lee además
la cancion del grupo jujeno que dario barassi dijo que no iba a sonar en su programa
Show.

La canción del grupo jujeño que Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"
Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.
Imperdible.

Charly García y Sting confirmaron fecha y nombre de la canción que estrenarán juntos

La canción tiene un ritmo de huayno y la creó en 1994 cuando viajaban por la Quebrada de Humahuaca hasta La Quiaca con su esposa y hasta ese momento con sus dos hijos, Cecilia y Santiago. “Tenía apenas dos años y nunca había visto otro paisaje más que el campo entrerriano”.

Luis Barros hizo la canción "Paredes del cielo"
Luis Barros hizo la canción

Luis Barros hizo la canción "Paredes del cielo"

El hombre relató en el diario Uno de esa provincia que el niño iba dormido y “en un momento se despierta y se encuentra rodeado de montañas”, Viajaban en un Fiat 128 y Santiago exclamó: “Mirá papá, las paredes del cielo”.

Relató que a su esposa le pareció un título muy bueno para una canción. Fue allí donde Luis vio la oportunidad y empezó a diagramar cómo sería la melodía y la letra, aunque fue años después que la logró moldear, con letra incluida.

Letra de la canción Paredes del Cielo

Tu paisaje nos regala

A lapacho florido su olor

Tacita de Plata es tu nombre

Humildad, Tiempo, valor.

Cerros de siete colores

Originario ancestral

Purmamarca, mis amores,

Nunca te voy a olvidar.

Cerros marrones, rojizas pintados

Paredes del Cielo, mi niño creyó

Siempre por tus calles querida Humahuaca

Quenas y charangos tu gente tocó.

Fortaleza tus paredes

El cielo te las dará

Es Pucará de Tilcara

Allí nada faltará.

Antiguos cerros y cielo

Admiración, pequeñez,

Tierra con todo y sin nada

Igual y distinto a la vez.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La canción del grupo jujeño que Darío Barassi dijo que "no iba a sonar en su programa"

Charly García y Sting confirmaron fecha y nombre de la canción que estrenarán juntos

Cuál fue la mejor canción del mundial según la inteligencia artificial

Las Guerreras K-Pop: qué canción de los 90 inspiró el hit 'Golden

Más conductores alcoholizados en Jujuy: crecieron los casos un 25,9% respecto al 2025

Lo que se lee ahora
Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Anuario Escolar 2026 en Jujuy. video
Educación.

¡Cambiaron la fecha! Las clases empezarán el 2 de marzo en Jujuy

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Un derrumbe dejó incomunicados a varios pueblos de Jujuy.
Lluvias.

Se derrumbaron caminos y hay varios pueblos de Jujuy incomunicados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel