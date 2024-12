Este martes comienza el pago del aguinaldo a estatales

Educación Nivel Inicial y Primario

Pago del Bono de fin de año

El bono no remunerativo y no bonificable es de $200.000 y $140.000, según el haber que perciba cada agente dependiente del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.

El bono de $70.000 que reciben los jubilados que perciben la mínima permanecerá en vigor durante 2025 sin modificaciones. Aguinaldo y bono para estatales (Foto ilustrativa)

La primera cuota fue de 70 mil para las personas que cobran el bono de 200 mil, y de 50 mil para los que cobran 140 mil. Mientras que la segunda cuota fue de $50.000 y $30.000 respectivamente. El monto restante se cobraría en enero.