Evan Lemoine: "Hay necesidad en el corazón humano de sentirse amado"

“Lo que queremos en el fondo es que alguien me vea, que me conozca como soy, que me quiera, que me apruebe, que me ame y eso no se logra en una superficialidad”, agregó el experto en la visión personalista de la sexualidad y el amor humano.

“Hay una necesidad profunda en el corazón humano de pertenecer, de sentirse conocido, de sentirse amado y a veces nos exponemos o nos escondemos con máscaras, con tal de sentir que les gustamos a los demás, que encajamos con los demás”, indicó.

El mundo especial de los jóvenes

Subrayó que estas conductas nos generan perder la necesidad de fondo. “Es como tomar agua salada, te mojes la boca, pero no te sacias, te deshidratas más”, y dijo que esto sucede aun en familias que sin mayores problemas.

“El joven o cualquier persona dice: quiero que alguien me ame, no porque me tiene que amar, sino porque le gusta quién soy y porque quiere conocerme, quiere elegirme y me quiere querer a mí, por quién soy, no solo porque soy su hijo”, reflexionó.

Destacó que es como “tomar un atajo, un camino barato, pero que no lleva al destino que realmente quiero”, y que para revertir esta conducta, primero hay que darse cuenta. “Creo que aquí hubo muy buena respuesta de los chicos”, dijo sobre la conferencia.

“Los jóvenes, están reflexionando, diciendo que es lo que realmente quiero en mi vida y cómo puedo alcanzarlo, pues un noviazgo que me sacia, que me llena y que no simplemente seamos cómplices en el disfrute, sino socios en un proyecto de felicidad”.

Destacó que a veces los padres sobreprotegen a sus hijos. “Los tratamos como si no fueran capaces de soportar los retos o lanzarse a lo grande. No los estamos preparando para el bien arduo, lo que se llama la filosofía del bien. Cuesta decir: si cuesta, pero vale la pena”, cerró.

Quién es Evan Lemoine

Es conferencista internacional, imparte cursos sobre el amor, sexualidad, castidad, matrimonio y educación sexual. Es estadounidense y reside hace 20 años en México. Se graduó en el Instituto de Teología del Cuerpo en Philadelphia, donde se especializó en la teología del cuerpo, amor y responsabilidad, así como en filosofía y pensamiento de Juan Pablo II.

Cuenta con una maestría en humanidades de la Universidad de Anahuac, México. Junto a su esposa Fernanda, fundó el Instituto Amar al Máximo, con el objetivo de transmitir una visión positiva y hermosa de la sexualidad y ofrecer los medios para vivirla a jóvenes en todo el mundo.

Lemoine participó en congresos de más de 15.000 personas, recorrió más de 20 países, e impartió talleres de formación para el amor en más de 70 escuelas y universidades en México y Latinoamérica. Esta semana disertó en San Salvador de Jujuy y Libertador.