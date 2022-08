"El Éxodo Jujeño es el más importante. Esta gesta no sólo se la debemos a las fuerzas que intervinieron sino fue el sacrificio de todo un pueblo al tener que dejar todas sus pertenencias y abandonar su lugar", expresó el mandatario provincial.

Éxodo jujeño: acto central en Plaza Belgrano

Cabe recodar que hoy también se va a desarrollar por primera vez en la provincia de Jujuy el encuentro de los gobernadores del Norte Grande. Es por ello que se encuentran los principales representantes de las provincias acompañando al gobernador Gerardo Morales.

En este contexto, el mandatario provincial dijo: "Este ámbito del Norte Grande tiene que ver con esas luchas y con estos desafíos que tenemos de lograr efectivamente un país más federal".

¿Qué fue el Éxodo Jujeño?

Se llama Éxodo Jujeño a la retirada que la población de San Salvador de Jujuy emprendió entre el 22 y el 23 de agosto de 1812, siguiendo órdenes de Manuel Belgrano, jefe del Ejército del Norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El motivo de la retirada fue el avance de un ejército realista que provenía del Alto Perú y que había penetrado en la Quebrada de Humahuaca. Belgrano consideró que no podía defender sus posiciones y ordenó la retirada general.

El Éxodo consistió en el abandono de la ciudad y los campos de los alrededores y en la quema de todo aquello que no pudiera ser llevado para no dejar nada útil al enemigo. Belgrano respaldó la orden de retirada con la amenaza de fusilar a quiénes no abandonaran la ciudad.

La retirada concluyó en San Miguel de Tucumán, donde Manuel Belgrano hizo frente a los realistas y los derrotó el 24 de septiembre, frenando así su avance hacia el sur.

A partir de entonces, el Éxodo Jujeño adquirió un significado heroico y se lo conmemora todos los años: cada 22 de agosto se levantan chozas de madera y paja a orillas del río Xibi-Xibi, que luego son quemadas mientras la población se desplaza a pie simulando la partida del pueblo jujeño en 1812.