Facultad de Ingeniería: 14 opciones para estudiar en Jujuy

Las carreras de grado tienen una duración de dictado de 5 años, existiendo una de carrera de 4 años. Además de esas, se encuentran las carreras de pre grado con 3 años de duración.

“Hablar de cuantos años tardan en cursar una carrera no es constante, no se puede medir, ya que el tiempo de cursado tiene que ver con el tiempo de la vida. El estudiante no solo se avoca a estudiar, sino que tiene otras obligaciones. Hoy pueden existir estudiantes que se recibieron en 5 años y 9 meses o en 9 años” comentaba Maria Rosa.

Desde el sistema de tutorías se llevan adelante trabajos de articulación entre escuelas secundarias de la provincia y el equipo de tutorías de la facultad para acercar a los estudiantes el mundo universitario.

"La verdad es que los estudiantes secundarios, como en todos, el tema de la pandemia les afectó bastante por lo que tienen que reforzar contenidos para ingresar sin problemas, sobre todo lo que es matemáticas"

Hasta el viernes 28 de octubre se lleva adelante el “noveno encuentro de ingresantes y egresados con el fin de mostrar a los estudiantes la oferta académica mediante charlas de estudiantes avanzados en las diferentes carreras y egresados.

“Hoy la ingeniería es una profesión que tiene una muy buena salida laboral en la provincia, el país y el exterior. Sumado a ello nuestros estudiantes son muy solicitados desde las industrias” apuntaba Maria Rosa.

Nueva carrea de la Facultad de Ingeniería

Hoy se encuentra una nueva oferta académica que se suma a la Facultad de Ingeniería, es la Tecnicatura Universitaria Integral de Videojuegos

Se trata de una carrera novedosa donde los estudiantes aprenden a diseñar los videojuegos. Se trata de una carrera de pre grado con materias importantes para llegar a programar y diseñar estos espacios.

Oferta académica

Ingeniería Química

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Informática

Licenciatura en Sistemas

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos

Licenciatura en Ciencias Geológicas

Analista Programador Universitario

Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de Videojuegos

Tecnicatura Universitaria en Ciencias de la Tierra

Tecnicatura Universitaria en Ciencias de la Tierra Orientada a Petróleo

Tecnicatura Universitaria en Perforaciones

Técnico Universitario en Procesamiento de Minerales

Técnico Universitario en Explotación de Minas