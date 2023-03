En una de ellas le preguntaron sobre alguna de su experiencia como representante de los estudiantes, a lo que Tiziana respondió "Hermosisima, y la sigo disfrutando al 100%. Conocí a grandes personas, representar a los estudiantes me cambió mucho la forma de pensar y me ayudó a mejorar como persona".

A otro usuario le respondió cómo es llevar a cabo tu compromiso como reina nacional de los estudiantes, "siempre trato de dar mi mayor esfuerzo, hacer todo lo que esté a mi alcance para poder representarlos bien. Ser la voz de los chicos que no se animan a hablar y demostrar que nosotros los estudiantes somos el futuro. Perdí inseguridades como 'timidez', 'miedo al hablar en público, en cámara'. Pero como dije ser representante me cambió de muchas maneras y me ayudó a superar muchas cosas".

Nueva visita de Tiziana en Jujuy

La Representante Nacional comentó que su próxima visita será en abril o mayo, para la felicidad de los estudiantes jujeños.

Entre las preguntas que le hicieron a Tiziana estuvo una muy habitual para los visitantes, ¿qué fue lo mejor que te llevaste de Jujuy?, a lo que Tiziana respondió "lo más lindo fue el amor de los jujeños".

Fueron muchas las preguntas y mensajes que recibió Tizi en su cuenta, en donde amigablemente respondió varias de ellas, y posteriormente agradeció el cariño de sus seguidores.

