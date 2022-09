El 2018 será un año que Celeste Pamio no olvidará. Llegó a Jujuy como la representante de la Provincia de Buenos Aires y se convirtió en primera princesa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes .

“Fui primera princesa en 2018 y luego se dio un paso muy grande, se dio de la nada. No tenía planes de meterme en este mundo, subir un video se dio de la nada y la pegué en Tik Tok”, indicó en diálogo exclusivo con Canal 4 de Jujuy.

“Cuando vine me llamó mucho la atención y me fui muy contenta a casa. Siempre quise volver. Justo fue la pandemia y no se pudo, pero esta vez tuve la posibilidad de estar y recordar todo lo que viví hace 4 años”, agregó.

CELESTE PAMIO - TJ.mp4

Cele Pamio en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

“Estar acá me trae muchos recuerdos lindos, en ese momento no lo podía creer. Me fui muy contenta con todo lo que viví durante la agenda, el trato de la gente y el resultado que fue una sorpresa”, recordó la influencer.

“Veo los videos todo el tiempo, hay gente que me escribe desde Jujuy, tengo los mejores conceptos de esta provincia, es todo muy lindo”, dijo y mandó saludos a todo Jujuy.