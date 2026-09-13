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13 de septiembre de 2026 - 21:35
Jujuy.

FNE 2026: Raúl Jorge destacó el compañerismo entre las candidatas de la

Durante la Elección Capital de la FNE 2026, el intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge, habló sobre el acompañamiento a las jóvenes y los valores que transmite la fiesta.

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Raúl Jorge

En el marco de la Elección de la Representante por Capital de la FNE 2026, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, destacó el clima de compañerismo que se generó entre las candidatas y remarcó el trabajo de acompañamiento que realizan durante todo el proceso previo a la elección.

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Jorge señaló que detrás de la preparación para la elección también existe un trabajo de contención que atraviesa distintos aspectos de la vida de las jóvenes. “Nosotros siempre tratamos de contenerlas en todos los aspectos. Hay un tema que se ve poco, pero hay una contención social a través de Kity y todo su equipo por todas las cosas que pasan en la juventud, en las familias”, expresó.

En ese sentido, aseguró que este año se conformó un grupo muy unido y valoró especialmente el vínculo que se generó entre las estudiantes. “Hay un gran compañerismo entre las chicas. Creo que descubrimos ahí un grupo impresionante entre ellas y pudimos conocerlas, confraternizar y pasar momentos muy gratos”, agregó.

“Ahora todas ganan”

El intendente también comparó el clima actual de la elección con el que se vivía años atrás y consideró que hoy se prioriza una competencia mucho más sana. “Hace algunas décadas era bastante tensa. Yo creo que ahora todas ganan, todas han llegado a este lugar representando muy bien a sus colegios”, sostuvo.

Además, destacó que las candidatas mantienen contacto permanente y comparten experiencias más allá de la competencia. “Van compartiendo todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de estas adolescentes, que ya van a abrirse camino con distintas carreras y todo el futuro que se les viene, pero viviendo el presente con muchos valores”, cerró Jorge.

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