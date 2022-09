Se trata de María Eugenia Malgarini quien expresó: “ Fue una emoción tremenda, hace tanto tiempo de eso que verla de nuevo fue hermoso. Me acuerdo que causaba sensación cada vez que pasaba con ese fuego ”.

Una época plagada de anécdotas

María Eugenia también contó que en una de las noches de desfile, producto del movimiento de la carroza, en un momento el fuego rozó el faldón izquierdo donde ella se sentaba y se quemó un poco. “En ese momento, uno de los carroceros me agarró de la cintura, me sacó volando de la carroza y agarró el matafuego para apagar el fuego. No pasó nada malo pero ahí quedó demostrado el compromiso que teníamos todos en la fiesta”.