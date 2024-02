Entrevista.. Gerardo Morales: "No es una causa por tuitear, es un delito grave"

Gerardo Morales aseguró que los dos hombres que estuvieron detenidos , no fue por tuitear, sino por alterar la identidad de una nena de dos años.

El exgobernador de la provincia de Jujuy aseguró en una entrevista en Radio Mitre , que los dos hombres que estuvieron 50 días privados de su libertad, no fue por la actividad en la red social. "No es una causa por tuitear, sino por organizar y alterar la identidad de una nena de dos años”.

"No es un tema civil. Y tampoco el delito es solo por alteración del documento. Es una pena grave, no fue en el marco de una causa civil. Quiero que (el caso) llegue a la corte, es un Leading Case. ¿Cómo sabe que mi hija no va a tener un problema más adelante?", planteó Morales.