Sobre su propio futuro, es contundente: " Yo voy a ser presidente del país, estoy trabajando seriamente en ese proyecto. Quiero ser presidente porque estoy convencido de que tiene que haber una visión mucho más amplia de país. Tengo decisión para ejecutar actos de gobierno y un plan de gobierno, que creo que el país lo necesita. Estamos trabajando con las otras facciones de Juntos por el cambio".

Al hablar de la principal coalición opositora a nivel nacional, Morales también habla de su reciente cruce con Mauricio Macri y dice que no tiene ningún problema con el ex presidente pero que no puede aceptar que descalifique a Hipólito Yrigoyen (Macri lo tildó de populista). "Tratar a un presidente de populista es una idea de gobernar de forma irresponsable y de jugar los intereses del país solo para juntar votos. Él (por Macri) se sienta con (Jair) Bolsonaro o con (Donald) Trump que son la peor expresión del populismo. De Yrigoyen no se lo puedo permitir".

"El responsable del paro de transporte es el Gobierno nacional"

Consultado sobre el paro de transporte que vive la provincia de Jujuy este martes y que podría extenderse, Gerardo Morales dice: "Tienen que reclamarle a la Nación, la provincia ya está poniendo más de lo que debe".

En ese sentido, explica que la diferencia que reciben en subsidios el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior - en el AMBA son $1.1 millones por colectivo y en las provincias $285 mil -, y señala: "Acá las empresas de transporte están al borde de la quiebra y el responsable es el Gobierno nacional".

Paro de transporte y paradas vacias de los colectivos.jpg Paradas de colectivos vacías por el paro de transporte en Jujuy.

En ese contexto, Gerardo Morales anticipa que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que encabeza el radical Jorge Rizzotti, está elaborando un proyecto de ley para que los subsidios sean equitativos. "Pedí que el proyecto establezca que el AMBA pague el mismo boleto que pagan en promedio el Gran Córdoba, el Gran Rosario o el Gran San Miguel de Tucumán en sus regiones. Con una buena distribución, cada colectivo recibiría por igual $750 mil", señala.