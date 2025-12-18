Gremios jujeños marcharon contra la reforma laboral en una jornada de protesta nacional

Marcha en Jujuy por la reforma laboral.

En una nueva jornada de protesta a nivel nacional, gremios y organizaciones sociales de Jujuy marcharon este jueves 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización partió desde el Parque San Martín de la ciudad de San Salvador de Jujuy y contó con la participación de sindicatos como ADIUNJu, Cedems y otros espacios sindicales y sociales.

La convocatoria local se enmarcó dentro de una jornada de movilización nacional que reunió a distintos sectores críticos del proyecto oficial. En Jujuy, los gremios expusieron su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en las condiciones laborales, los derechos adquiridos y la negociación colectiva.

Los puntos más cuestionados de la reforma Abaratamiento de los despidos y nuevas modalidades que flexibilizan la contratación.

Flexibilización de la jornada laboral y cambios en los criterios de productividad.

Fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y mayor peso de los convenios por empresa.

Restricciones al derecho de huelga y limitaciones a la acción sindical.

Ausencia de medidas para combatir la informalidad, uno de los principales problemas del mercado laboral.

El reclamo particular del sector docente ADIUNJu emitió un comunicado en el que calificó la reforma laboral como un “grave retroceso sobre derechos conquistados”. Señaló que el proyecto: Facilita despidos y promueve relaciones laborales más precarias.

Restringe el derecho de huelga.

Habilita el uso de salarios no remunerativos .

Traslada a los trabajadores el financiamiento de un fondo indemnizatorio. El gremio docente además enmarca su participación en la defensa de la Universidad Pública y del Sistema Científico-Tecnológico, exigiendo: El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026.

El rechazo a la reforma laboral, a la Ley de Libertad Educativa y a una eventual reforma previsional que afecte derechos jubilatorios. marcha reforma laboral

