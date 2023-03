Malvinas.. Guerra de Malvinas: "a mi me salvó Dios y mi familia"

"Esto no debe morir, esto es historia. Las nuevas generaciones no se tienen que olvidar que en las Malvinas descansan 649 héroes, entre ellos 15 jujeños. También descansan los perros que combatieron en la guerra, a veces nos olvidamos de ellos. Es algo muy doloroso recordar la guerra", comentó.

MIGUEL MORALES - Guerra de Malvinas: "A mí me salvó Dios y mi familia"

"Agradezco poder estar acá"

"En la guerra el único compañero que hay es Dios y los recuerdos de la familia. Hoy agradezco poder estar acá porque podría haber quedado allá. A mi me salvó Dios y mi familia", afirmó Morales muy emocionado al hablar de esos momentos en los que estuvo "entre la vida y la muerte".

guerra de malvinas.jpg En la batalla murieron 650 argentinos y 258 británicos.

En ese sentido hizo referencia al momento en el que se reencontró con su familia, una finalizado el conflicto bélico: "llegué a Jujuy y de inmediato fui a buscar a mi esposa y a mi hijo que era bebé. Quizás ellos pensaron que pronto llegaría el aviso de mi defunción, pero no fue así. No quería que mi hijo se criara sin padre como me había pasado a mi".

También recordó que cuando lo reclutaron él estaba en una escuela militar de Buenos Aires y todo fue improvisado, "yo era artillero y tuve que ir a infantería. No estaba preparado para eso pero los infantes me enseñaron mucho para poder sobrevivir. El infante es el que tiene al enemigo frente a frente".

Morales habló sobre la necesidad que tiene no dejar de recordar este suceso y hacerle saber a las nuevas generaciones todo lo que pasó para que "nadie se olvide y todos aprendan esa parte de la historia tan valiosa para el país.

Destacó que durante todo el año visitan las escuelas y hay un interés muy grande por parte de los chicos que les preguntan cómo fue la guerra, "son preguntas inocentes, hay que saber que responderles para que aprendan. Hay que tener cuidado cómo se les cuenta".

"Costó muchos años para que la gente de Jujuy le de la importancia a los veteranos de guerra. Hoy en día, Jujuy los reconoce. Eso nos reconforta el alma, nuestro sacrificio dio frutos".