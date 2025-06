¿Hablará la Corte?

Educación. Los chicos de las escuelas de Susques ya no van más a clases: a qué se debe

Está misma situación la volvió a ratificar la propia CFK el día sábado en la provincia de Corrientes, donde dijo que “hay que estar atentos a que me metan presa”, en un acto de apoyo a la candidatura a gobernador del intendente Martín “Tincho” Ascúa.

A esto hay que sumarle algunos datos, los cuales, si bien jamás fueron corroborados por parte de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a darle una suerte de credibilidad al hecho de que la situación judicial de Cristina Kirchner ya estaría resuelta.

La confirmación del rechazo a la recusación que impulso la ex Presidenta contra el juez de la corte Ricardo Lorenzetti dejó a la Corte en condiciones para emitir un fallo que muchos presumen inminente.

Todo indicaría que el Tribunal Supremo ratificaría los seis años de condena en la causa Vialidad para Cristina Kirchner y la inhabilitación para que sea candidata.

Es más, en el diario Clarín del día sábado se dieron a conocer algunas acciones concretas que estaría llevando adelante la ex Presidenta para enfrentar una probable situación de arresto domiciliario. Entre estás, se encontraría la modificación y la adaptación de la casa quinta que tiene CFK en la calle Mascariello 441 del barrio Jardín en Río Gallegos, una propiedad de 892 metros cuadrados.

Para finalizar, hay que recordar que la Corte tiene como fecha límite para emitir un fallo que inhabilite electoralmente a Cristina Kirchner el 19 de julio. Situación que uno cree no se daría sobre el filo de la mencionada fecha puesto que se estaría tiñendo aún más de tinte político la condena contra la ex Presidenta de la Nación.

Elecciones bonaerenses

En el plano electoral, durante la semana que pasó se sucedieron varias novedades en torno a lo que puede llegar a ser la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires.

El hecho más destacado y el que generó mayores comentarios fue la reunión que protagonizaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro, si bien estuvo teñido por algunas noticias falsas que fueron difundidas con anterioridad, supuestamente, por Máximo Kirchner, finalmente se realizó y los dos líderes políticos pudieron estar frente a frente.

Es todo un interrogante lo que puede llegar a pasar de cara al 7 de septiembre en el PJ bonaerense, aún más, si CFK es inhabilitada para competir.

Al día de hoy, de parte de las huestes de Kicillof existe el temor de que Cristina Kirchner quiera colonizar las listas, a pesar de que su situación judicial este muy complicada.

Del lado de los otros espacios políticos, también surgieron novedades durante la semana que pasó como la confirmación de que la Libertad Avanza y el PRO van a conformar una alianza electoral para enfrentar al kirchnerismo en territorio bonaerense.

Esta situación, dicen muchos, habría sido el principal motivo para que Cristina Kirchner y Axel Kicillof decidan juntarse más por el espanto que por la empatía.

En este terreno, en la semana también trascendió de que Sergio Massa sería candidato, tras concretarse un encuentro con su tropa en la localidad de Chascomús.

Sobre este último dato, vale decir que muchas veces este tipo de acciones están estrechamente relacionadas con la premisa de concretar negociaciones a posteriori. El lanzamiento de Sergio Massa en una suerte de candidatura abriría la puerta para que este hábil negociador pueda obtener algún rédito electoral mediante algún acuerdo.

Por el lado de la Unión Cívica Radical, se conoció que el espacio centenario no va a concretar ningún acuerdo electoral con la Libertad Avanza y el PRO, de cara a los comicios bonaerenses.

No obstante de esto, y en una suerte de intento de no repetir la mala performance que se tuvo en las elecciones porteñas, es que ya se habrían concretado reuniones con sectores del peronismo no kirchnerista en provincia de Buenos Aires.

Maximiliano Abad, senador y titular del Comité radical en Buenos Aires, estaría maniendo contactos con intendentes y ex intendentes peronistas y de otros espacios políticos, como lo es el caso de Joaquín de la Torre, Julio Zamora, Fernando Grey , Juan Zabaleta y Guillermo Britos, entre otros.

La idea sería la de conformar una alianza fuerte que tenga posibilidades concretas de disputar bancas en las elecciones del mes de septiembre.

Malestar en los gobernadores

Durante la semana también fue noticia la reunión que mantuvieron los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, donde salvo Gustavo Valdés -que se excuso por tener próxima sus elecciones-, estuvieron representadas las 23 jurisdicciones del país.

Hasta el propio alcalde porteño, Jorge Macri, que no forma parte del CFI, dijo presente en el conclave a partir de una invitación.

El común denominador de los presentes fue el enojo que existe con el gobierno de Javier Milei por la fuerte caída que se registra en la coparticipación.

En el mes de mayo se confirmó una merma del 26% en promedio de los recursos que se transfirieron a las jurisdicciones provinciales, lo cual, en el caso de Jujuy, se tradujo en una disminución del 24.7%.

A esta situación, hay que agregarle la falta de obra pública y el corte total en el envío de dineros para el arreglo y el mantenimiento de las rutas nacionales, las cuales están totalmente detonadas.

Por este punto es que algunos gobernadores hasta plantearon la posibilidad de llevar adelante una acción judicial que revierta la distribución de recursos por parte de Nación, ya que, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, de ser transferido a las provincias, podría servir para el arreglo de las rutas.

Igual situación de apropiación se vive con los ATN, donde Nación se queda con todo lo recaudado y no se asiste a las provincias ni siquiera en situaciones de emergencia.

Más allá de este panorama, los gobernadores decidieron pedir una audiencia con Javier Milei y con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para hablar de estos temas que preocupan y molestan a los gobernadores.

Molestia que, dicho sea de paso, se tradujo en apoya a iniciativas parlamentarias que incomodan mucho al Ejecutivo nacional, como la suba extraordinaria a los haberes de los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la citación al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert.

Diálogo paritario

Para concluir con este repaso, en el orden local el Gobierno de Jujuy reanudó el diálogo con los sectores sindicales provinciales en el marco de las paritarias.

La principal novedad, en este marco, fue el ofrecimiento salarial del Ejecutivo provincial de un 2% de aumento para el presente mes, el cual tendría su correlato en el índice de inflación.

De está manera, la Administración provincial ratifica su postura de ir acompañando el proceso inflacionario y de mejorar el nivel general de los salarios hasta incluso por arriba de los valores inflacionarios que se calculan para todo el 2025 a nivel país.

Veremos que sucede con los gremios estatales a partir de este anuncio, pero, desde ya, es de esperar que se escuchen voces de disconformismo.

Hasta aquí algunos de los temas más destacados de la semana que pasó.



¡Feliz lunes para todos!

Alberto Siufi