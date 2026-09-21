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21 de septiembre de 2026 - 18:58
Amor.

"Hay que enseñarles relaciones sanas": acompañó a su hijo adolescente a comprar flores por la primavera

El joven tiene 13 años y eligió flores para sorprender a su novia. Su mamá destacó la importancia de acompañar a los adolescentes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El chico contó que las flores eran para Luna, su novia desde hace un mes. Al preguntarle qué mensaje quería dedicarle, respondió con sencillez: “La amo mucho”.

Mientras elegían el regalo, su mamá explicó que también comprarían flores para la hermana del adolescente y valoró la posibilidad de compartir ese momento con él.

El mensaje de la mamá sobre el amor sano

Más allá del regalo, la mujer destacó el rol de las familias durante la adolescencia y la necesidad de conversar sobre la forma de construir vínculos saludables. “Creo que hay que enseñar eso: el amor sano, las relaciones sanas. Esto motiva, inspira y hay que acompañar a los chicos”, expresó.

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