"Hay un incremento en las atenciones de personas con obras sociales", dijo el Ministro de Salud

El Ministro de Salud de la provincia, José Manzur , sostuvo que hubo un aumento en las atenciones en los hospitales públicos y centros de salud ; “fundamentalmente atenciones ambulatorias y de estudios complementarios”, y sostuvo que "estamos ante un incremento importante en la demanda, tenemos aproximadamente un 40% de incremento en las atenciones de las personas con obras sociales ”.

Jujuy. Dejó la radiología, volvió a Jujuy y encontró en la montaña una nueva forma de vida

Manzur afirmó que “la salud pública siempre dio respuestas, sobre todo en aquellas regiones donde no hay efectores privados también se daba respuestas a personas con obra social”, y sostuvo que “ hoy la situación la estamos viendo en centros como la Capital donde hay efectores privados pero aun así están concurriendo a los Hospitales Públicos ”.

El titular de la cartera sanitaria dijo que están recibiendo a pacientes de diferentes obras sociales, “ principalmente de obras sociales nacionales y de esas, un alto porcentaje son del PAMI ”, y agregó que dentro de ese 40% de aumento de las atenciones “ el 80% es del PAMI ”.

“Es una situación que la venimos mirando desde hace rato y que estamos viendo cómo vamos a dar respuestas”, afirmó.

Atenciones ambulatorias

El Ministro Manzur sostuvo que la mayoría de las atenciones que se están registrando son “fundamentalmente ambulatorias y de estudios complementarios. Hablamos de estudios de laboratorio y diagnostico por imágenes, por ejemplo”.

“La gente busca la consulta y realizarse esos estudios en los efectores públicos”, dijo Manzur y recordó que después se hacen las presentaciones en las obras sociales “nosotros tenemos un sistema de reintegro, pero hay un demora de 90 días aproximadamente para que se efectivice ese recupero; pero como Ministerio tenemos que dar respuesta a esa población”.

“Servicio de salud resentido”

El funcionario reconoció que el servicio de salud se ve “resentido” ya que “en un hospital donde tenes un determinado número de camas, al ocuparla con personas que tienen obra social, impacta en las que no la tienen”.

“En los puestos de salud tiene que ver con la atención ambulatoria”, agregó Manzur y sostuvo que “la responsabilidad de la Salud Pública es dar respuestas, pero hoy nos enfrentamos a esta situación”.

José Manzur - Ministro de Salud de la provincia.

Situación más complicada en el interior

Manzur reconoció además que la situación en el interior de la provincia es más compleja, “en muchos lugares – sobre todo Quebrada y Puna – dónde no hay efectores privados la situación se incrementa”.

“Antes mucha gente de esos lugares venía a hacerse atender a la Capital, hoy eso no pasa y buscan la atención en cada uno de sus lugares”, afirmó.

El Ministro sostuvo que se está trabajando en el Consejo Federal de Salud (COFESA) sobre este tema con los ministros de salud del país; “esto no está pasando solo en la provincia y es por ello que estamos trabajando con todos los funcionarios para ver de revertir o por lo menos que Nación nos de algún tipo de respuesta en este sentido”, finalizó.