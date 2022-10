El GPS lo guió mal y terminó en las escaleras del monumento

Los puesteros del lugar confirmaron que no es la primera vez que ocurre, debido al desconocimiento de las calles los turistas se guían por el GPS, y eso no siempre es correcto.

Humahuaca: turista terminó en las escaleras del monumento

En este caso en participar no ocurrió nada de gravedad, los ocupantes no pasaron más que un susto. Rápidamente se apersonó en el lugar personal de Bomberos y Policial que retiraron el vehículo, el cual se había atascado en las escaleras con las ruedas de abajo y las ruedas traseras quedando en la calle Santa Fe, por la cual sí se puede circular derecho, claramente no se puede doblar debido a los escalones.