"Es para personas que no están dentro del sistema" , le dijo Adrián Mendieta, referente de ese organismo en Jujuy, a Canal 4 . Sobre la inscripción destacó que las personas en esta situación deberán ir con el DNI a las oficinas de ANSES.

Este viernes tendrán una reunión con Fernanda Raverta, titular de ANSES a nivel nacional, para ultimar detalles sobre el procedimiento que llevarán a cabo en la provincia, "después de esa reunión vamos a hacer una conferencia de prensa para informar cómo será la atención en Jujuy. Será sin turnos y nos vamos a organizar para que la gente no se agolpe el lunes", comentó.

También resaltó que es sumamente importante que los ciudadanos que se inscriban cuenten con un CBU para evitar inconvenientes como ocurrió con los otros IFE. "No tenemos el número aproximado de personas que podrían ser alcanzadas por este bono", dijo y aclaró que seguramente pondrán horarios especiales para poder atender.

ADRIAN MENDIETA - TODOJUJUY.mp4

Para inscribirse deben dirigirse a las oficinas ubicadas en la calle Curupaiti 297 del barrio Alto Padilla o a través de la página web: ANSES.

Este viernes cerca del mediodía realizarán la conferencia para brindar todos los detalles de cómo será la inscripción el lunes.

Los requisitos para acceder al refuerzo de emergencia serán: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); y no contar con Obra Social o Prepaga.