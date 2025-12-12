viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 09:13
Educación.

Ingreso a primer año: publicaron los listados y arranca la confirmacion de la inscripción en Jujuy

Las familias deberán acercarse a la institución asignada con la documentación obligatoria para confirmar el banco para la inscripción a primer año 2026.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)

Ingreso a primer año: hoy publican los listados y arranca la inscripción en Jujuy (Imagen realizada con IA)

Según informó el Ministerio de Educación, las familias pueden consultar la escuela asignada y el estado de la vacante a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o desde la página del organismo, y luego deben presentarse en cada establecimiento para completar la inscripción definitiva.

Dónde consultar el listado de vacantes asignadas

Pasadas las 9 de la mañana, se pusieron a disposición los listados de vacantes asignadas luego del tercer sorteo. Podés chequear la información en este enlace: https://ingreso2026.jujuy.edu.ar/

Qué pasó esta semana con el sorteo de vacantes

El miércoles se llevó a cabo en la sede de INPROJUY el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año, destinado a aquellas escuelas con más aspirantes que bancos disponibles. En total participaron diez instituciones con sobredemanda, a las que se les asignó un “momento” (día, hora, minuto y segundo) que ordena la prioridad de los estudiantes preinscriptos.

Ese “momento” no otorga automáticamente el banco, pero define el orden en que se adjudican las vacantes según la cercanía al horario de preinscripción. Con el sorteo ya concluido, el Ministerio volcó los resultados al sistema y habilita desde hoy la instancia presencial en las escuelas para confirmar los lugares.

Ingreso a primer año (Foto ilustrativa)
Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Ingreso a primer año: documentación y fechas para confirmar la inscripción - Foto ilustrativa

Desde hoy: inscripción presencial para el ingreso a primer año en las escuelas

Con los listados ya disponibles, este viernes 12 comienza la última etapa de inscripción en las escuelas asignadas. Las familias deberán acercarse personalmente a la institución para confirmar la vacante y presentar la documentación requerida. Quienes no completen este paso en las fechas previstas corren el riesgo de perder el banco, que luego podrá ser reasignado a otro estudiante.

El cronograma oficial prevé que esta instancia final de confirmación se desarrolle entre hoy y los próximos días hábiles, de acuerdo a la organización interna de cada establecimiento. Desde Educación insisten en que la inscripción presencial es obligatoria tanto para colegios con sobredemanda como para aquellos que tenían vacantes disponibles.

Qué documentación hay que llevar

Para completar la inscripción definitiva al ingreso a primer año 2026, los tutores deben presentar original y copia de la siguiente documentación en la escuela asignada:

  • Constancia alfanumérica de alumno regular de 7° grado.
  • DNI del estudiante.
  • DNI del padre, madre o tutor responsable.
  • Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).
  • Ficha de salud (no excluyente).

