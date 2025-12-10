miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 16:37
Educación.

Estos son los resultados del último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año en Jujuy

Diez instituciones con más aspirantes que lugares disponibles participaron de esta instancia. Ya se conocen los “momentos” asignados a cada una.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sorteo ingreso a primer año.

Sorteo ingreso a primer año.

Este miércoles se llevó a cabo en Jujuy el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026, destinado a aquellas escuelas secundarias que, después de la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles.

Lee además
Ingreso a primer año (Archivo)
Educación.

Este miércoles será el último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año
ingreso a primer ano: el miercoles sera el ultimo sorteo de vacantes en jujuy
Educación.

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de vacantes en Jujuy

El sistema utiliza un “momento” que consiste en un día, hora, minuto y segundo asignado por sorteo a cada institución con sobredemanda. Esta marca temporal sirve para ordenar la adjudicación de vacantes entre los estudiantes preinscriptos: no otorga el banco automáticamente, pero define la prioridad para la asignación final.

Preinscripciones para primer año
Ingreso a 1er a&ntilde;o en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ingreso a 1er año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Resultados del sorteo: los “momentos” asignados

A continuación, el detalle oficial de cada escuela que participó de esta instancia y el momento que determinará su orden de asignación de vacantes:

  • Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”

    205 preinscriptos para 29 vacantes.

    Momento asignado: Día 2 / 12 h / 13 min / 59 s

  • Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”

    195 interesados para 19 bancos.

    Momento asignado: Día 2 / 23 h / 21 min / 12 s

  • EET Nº 2 “Profesor Jesús Salazar”

    177 postulantes para 9 lugares.

    Momento asignado: Día 3 / 8 h / 51 min / 16 s

  • Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”

    116 preinscriptos para 20 vacantes.

    Momento asignado: Día 2 / 12 h / 47 min / 16 s

  • Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico)

    80 candidatos para 14 bancos.

    Momento asignado: Día 2 / 11 h / 36 min / 11 s

  • Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen)

    24 interesados para 8 lugares.

    Momento asignado: Día 3 / 21 h / 32 min / 21 s

  • Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro)

    59 preinscriptos para 25 vacantes.

    Momento asignado: Día 2 / 20 h / 25 min / 48 s

  • Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico)

    73 preinscriptos para 10 lugares.

    Momento asignado: Día 2 / 8 h / 0 min / 41 s

  • EET Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro)

    37 registrados para 15 vacantes.

    Momento asignado: Día 2 / 3 h / 37 min / 9 s

  • Escuela Normal Superior “General San Martín” (Ledesma)

    48 preinscriptos para 23 bancos.

    Momento asignado: Día 2 / 5 h / 11 min / 10 s

Cómo sigue el cronograma de ingreso a primer año en Jujuy

De acuerdo con el cronograma oficial, el viernes 12 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda a las 9 en el sitio web ingreso2026.jujuy.edu.ar.

Luego, los días 12, 15, 16 y 17 de diciembre, las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida. En caso de no concretar el trámite dentro de las fechas previstas, la vacante se pierde y vuelve al sistema para su reasignación.

Embed - INGRESO A 1° AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2026

Polivalente de Arte — Momento: Día 2 / 12:13:59

Comercio Nº 2 — Momento: Día 2 / 23:21:12

EET Nº 2 Salazar — Momento: Día 3 / 08:51:16

Secundario Nº 2 — Momento: Día 2 / 12:47:16

Secundario Nº 3 (Perico) — Momento: Día 2 / 11:36:11

Secundario Nº 56 (El Carmen) — Momento: Día 3 / 21:32:21

Comercio Nº 1 (San Pedro) — Momento: Día 2 / 20:25:48

Estrada (Perico) — Momento: Día 2 / 08:00:41

EET Nº 2 Guzmán (San Pedro) — Momento: Día 2 / 03:37:09

Normal “Gral. San Martín” (Ledesma) — Momento: Día 2 / 05:11:10

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este miércoles será el último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de vacantes en Jujuy

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias
Pronóstico.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy: cuándo y a qué hora llegan las lluvias

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos
Mundo.

María Corina Machado no asistirá a la entrega del Nobel de la Paz: los motivos

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Voucher educativo diciembre 2025.
Educación.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Voucher Educativo en diciembre 2025?

Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel