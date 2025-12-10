Estos son los resultados del último sorteo de vacantes para el ingreso a primer año en Jujuy

Este miércoles se llevó a cabo en Jujuy el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 , destinado a aquellas escuelas secundarias que, después de la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles .

El sistema utiliza un “momento” que consiste en un día, hora, minuto y segundo asignado por sorteo a cada institución con sobredemanda. Esta marca temporal sirve para ordenar la adjudicación de vacantes entre los estudiantes preinscriptos: no otorga el banco automáticamente, pero define la prioridad para la asignación final.

Resultados del sorteo: los “momentos” asignados

A continuación, el detalle oficial de cada escuela que participó de esta instancia y el momento que determinará su orden de asignación de vacantes:

Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez” 205 preinscriptos para 29 vacantes. Momento asignado: Día 2 / 12 h / 13 min / 59 s

Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas” 195 interesados para 19 bancos. Momento asignado: Día 2 / 23 h / 21 min / 12 s

EET Nº 2 “Profesor Jesús Salazar” 177 postulantes para 9 lugares. Momento asignado: Día 3 / 8 h / 51 min / 16 s

Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano” 116 preinscriptos para 20 vacantes. Momento asignado: Día 2 / 12 h / 47 min / 16 s

Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico) 80 candidatos para 14 bancos. Momento asignado: Día 2 / 11 h / 36 min / 11 s

Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen) 24 interesados para 8 lugares. Momento asignado: Día 3 / 21 h / 32 min / 21 s

Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro) 59 preinscriptos para 25 vacantes. Momento asignado: Día 2 / 20 h / 25 min / 48 s

Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico) 73 preinscriptos para 10 lugares. Momento asignado: Día 2 / 8 h / 0 min / 41 s

EET Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro) 37 registrados para 15 vacantes. Momento asignado: Día 2 / 3 h / 37 min / 9 s

Escuela Normal Superior “General San Martín” (Ledesma) 48 preinscriptos para 23 bancos. Momento asignado: Día 2 / 5 h / 11 min / 10 s

Cómo sigue el cronograma de ingreso a primer año en Jujuy

De acuerdo con el cronograma oficial, el viernes 12 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda a las 9 en el sitio web ingreso2026.jujuy.edu.ar.

Luego, los días 12, 15, 16 y 17 de diciembre, las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida. En caso de no concretar el trámite dentro de las fechas previstas, la vacante se pierde y vuelve al sistema para su reasignación.

