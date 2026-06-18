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18 de junio de 2026 - 21:48
Jujuy.

Intendente Moreira: "Sin esta tasa, la mayoría de los municipios no podrá mantener el alumbrado público"

El intendente de Monterrico defendió el cobro de la tasa de alumbrado en la factura de energía y cuestionó a los legisladores libertarios que impulsan su eliminación. Aseguró que desconocen el funcionamiento de los municipios y advirtió sobre el impacto que tendría la medida en los servicios esenciales.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El intendente de Monterrico, Pablo Luciano Moreira, salió al cruce de la propuesta impulsada por legisladores de La Libertad Avanza para eliminar la tasa de alumbrado público de la boleta de energía eléctrica y sostuvo que la medida pondría en riesgo la prestación de servicios esenciales en los municipios.

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“Sin esta tasa, la mayoría de los municipios no podrá mantener la iluminación en calles, avenidas y barrios, es decir que la gente quedará desamparada como lo hace el gobierno nacional”, afirmó el jefe comunal al defender la continuidad de este mecanismo de financiamiento.

Moreira explicó que los recursos obtenidos a través de este concepto permiten sostener distintas prestaciones municipales y remarcó que “la administración municipal no se trata de una tasa, ni de un impuesto, se trata de gestionar recursos que provienen del servicio que ofrece el municipio como alumbrado público y tratamiento de la basura entre otros”.

En ese sentido, destacó que Monterrico logró importantes avances gracias a estos fondos. Según precisó, el municipio completará en los próximos meses la conversión total de su sistema de iluminación a tecnología LED, alcanzando a 40 de los 48 barrios de la ciudad. Además, señaló que se extendió la red de iluminación sobre las rutas 45 y 42 y que está prevista una nueva ampliación sobre la ruta 43.

El intendente también recordó que la discusión sobre la tasa de alumbrado llegó a la Justicia y que Monterrico, junto a otros municipios jujeños, obtuvo una medida cautelar que le permite continuar percibiendo este recurso.

Asimismo, consideró que detrás de las críticas existe un desconocimiento del funcionamiento de las comunas y aseguró que “este tema es crucial, ya que muchos ingresos municipales que antes se distribuían entre servicios desaparecieron o se encuentran paralizados por culpa de el Gobierno Nacional”.

Finalmente, Moreira aseguró que los intendentes mantienen una actitud abierta al diálogo y convocó a los legisladores opositores a interiorizarse sobre la gestión local. “Tomarse el trabajo de levantar el teléfono, hablar con algún intendente e ir a visitarlo”, planteó, al tiempo que reiteró que los municipios están dispuestos a mostrar cómo funcionan y de qué manera se administran los recursos destinados a los vecinos.

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