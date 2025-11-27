Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 28 de noviembre

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas (Foto ilustrativa)

Este viernes 28 de noviembre, la empresa EJESA informó que un sector de zona sur está sin luz: que pasó y cuándo volverá el servicio en zonas de San Salvador de Jujuy, Yuto y El Carmen, para realizar trabajos de mejora en el servicio diario.

En San Salvador de Jujuy desde las 00:00 hasta las 6 horas aproximadamente, será en el barrio Centro entre las calles Ramírez de Velazco, Belgrano, Lamadrid, Av. 19 de Abril, y zonas aledañas. Será para renovar cámaras subterráneas, cambio del transformador por uno nuevo y reemplazo del cable principal que lleva la energía desde ese transformador hacia la red de baja tensión.

Trabajos en el servicio de luz en el interior En el caso de los trabajos en la ciudad de El Carmen, será de 9 a 14 horas en los barrios El Tipal, Agua Potable, Finca López y aledaños. Trabajaran en renovar una instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir mejor la energía, aumentando la capacidad y la calidad del suministro en la zona.

EJESA informó que un sector de zona sur está sin luz: que pasó y cuándo volverá el servicio Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas (Foto ilustrativa) Desde la empresa que presta el servicio en la provincia, subrayan que además realizarán el despeje arbóreo sobre las líneas eléctricas para mantener las distancias de seguridad y así reducir riesgos y minimizar interrupciones en esas zonas. También mañana en Yuto de 8:30 a 13 horas aproximadamente en Fincas La Montañita, La Iguana, Villafañe y zonas aledañas. Se habilitará una nueva subestación eléctrica para acompañar el crecimiento de la zona y brindar un servicio más seguro y confiable a los usuarios. La obra permitirá aumentar la capacidad de suministro y mejorar la calidad del servicio.

