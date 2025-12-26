¡Invertí hoy de la mejor manera!

viernes 26 de diciembre de 2025

26 de diciembre de 2025 - 12:53
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
agostini jacarandá

Para que termines el año con una inversión segura y confiable, te presentamos 2 opciones muy interesantes: tené tu terreno en pozo SIN ANTICIPO en un barrio nuevo o bien con un mínimo anticipo en un barrio con importantes obras avanzadas.

¡Loteo Nuevo Alisos 3: con entrega desde $500.000!

La zona de Los Alisos está creciendo cada vez más y el atractivo del lugar cautiva a muchas personas. ¡Hoy, vos podés ser parte en Nuevo Alisos 3! La tercera etapa del ya consolidado barrio Nuevo Alisos (donde muchas familias ya disfrutan de la calidad de vida que allí se ofrece) cuenta con un desarrollo avanzado en materia de obras de infraestructura.

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta 9, frente a la escuelita de Los Alisos y detrás de la policía, esta expansión del exitoso loteo Nuevo Alisos está a solo 12 minutos del corazón de la ciudad. ¡Imagina la tranquilidad de vivir en este lugar!

Infraestructura: Nuevo Alisos 3 contará con todas las comodidades necesarias para una vida plena. Desde energía eléctrica hasta agua potable, parquización, enripiado y abovedado, ¡todo está pensado para tu confort!

Vos podés ser dueño de un lote aquí, con una entrega de $500.000 y financiación hasta 132 cuotas desde $161.400 (cuotas variables según índice de la Construcción - ICAC).

agostini los alisos

Loteo Jacaranda

Lotes desde 450m². Servicios de: Agua Potable; Energía Eléctrica; Alumbrado Público; Calles Enripiadas; Cordón Cuneta; Laguna y juegos infantiles.

Adquirí tu terreno con Lote Fácil, entregá desde $950.000 y financiá hasta en 120 cuotas desde $150.417 (cuotas variables según índice de la Construcción - ICAC).

Cabe destacar que el avance de obra de infraestructura está en un nivel avanzado y cumpliendo con los objetivos planteados en la planificación del desarrollo.

Oportunidad interesante es aprovechar la promo por pago de contado, 15% de descuento hasta el 31 de diciembre.

Vení a conocer loteo JACARANDÁ - El Ceibal - ruta Nº 9 Km 14 (localidad de San Antonio).

Invertir en tierras es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. La tierra no solo conserva su valor, sino que tiende a apreciarse con el tiempo, ofreciendo una excelente protección contra la inflación.

Hoy podés comenzar a planificar tu futuro, con inversión inteligente de forma segura y efectiva con estas opciones no sólo por el abanico de posibilidades que la empresa te ofrece con el sistema de financiación propio LOTE FÁCIL, sino por el importante descuento si existe la posibilidad de abonar el terreno de contado.

Por esta razón, invitamos a visitarnos y programar una visita guiada, un momento único para conocer la variedad de terrenos y apreciar el entorno natural donde están desarrollados.

Comunícate con la empresa al 388 462 4099 o acércate a la oficina comercial en José de la Iglesia 1390 - San Salvador de Jujuy, para más información.

