lunes 05 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de octubre de 2026 - 09:05
Jujuy.

Investigan la muerte de un hombre en Fraile Pintado y hay dos demorados

Un hombre murió tras sufrir heridas de arma blanca durante una pelea en Fraile Pintado. Dos personas fueron demoradas y Homicidios investiga el hecho.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fraile Pintado ( imagen ilustrativa)

Fraile Pintado ( imagen ilustrativa)

    La muerte de un hombre en Fraile Pintado, Jujuy, es investigada por la División Homicidios luego de un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en un aserradero del paraje Guayacán. La víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca y, en el marco de las primeras actuaciones, dos personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.

    Lee además
    Plazoleta dedicada a Tamara Fierro 
    Jujuy.

    Fraile Pintado recordó a Tamara Fierro a un año de su femicidio
    Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado
    Jujuy.

    Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada, mientras varias personas se encontraban reunidas en el establecimiento. La hipótesis preliminar indica que se habría producido una discusión que posteriormente derivó en una pelea, aunque será la investigación la que deberá establecer con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y qué participación tuvo cada una de las personas presentes.

    En esas circunstancias, uno de los hombres sufrió heridas de arma blanca y murió en el lugar. Otro de los involucrados también resultó lesionado y fue trasladado para recibir asistencia médica; según los primeros datos, sus lesiones no revestirían gravedad.

    Dos personas demoradas y una investigación en marcha

    Después del episodio, dos personas se habrían retirado del lugar. A partir de las tareas desplegadas durante las horas siguientes, ambas fueron localizadas cerca del mediodía en inmediaciones de la finca La Candelaria, en la zona de Fraile Pintado, y quedaron demoradas a disposición de las autoridades intervinientes.

    En esta instancia resulta importante diferenciar su situación: la información disponible habla de personas demoradas y no establece todavía responsabilidades penales individuales. Será el avance de las actuaciones el que determine si existieron responsabilidades en la muerte y, eventualmente, qué situación procesal corresponderá a cada involucrado.

    La División Homicidios quedó a cargo de las tareas destinadas a reconstruir la secuencia. Entre los puntos que deberán esclarecerse aparece cómo se originó la pelea, quiénes participaron y en qué circunstancias se produjo la lesión que terminó con la vida de la víctima. www.jujuyalmomento.com

    También se realizaron las primeras diligencias en el lugar y se avanzará con las medidas correspondientes sobre el cuerpo para determinar con precisión la causa de muerte, además de las restantes pericias y testimonios que puedan incorporarse a la causa. www.jujuyalmomento.com

    Por el momento, la investigación permanece abierta. No se difundieron oficialmente conclusiones sobre la autoría del hecho ni sobre la responsabilidad de las personas demoradas, por lo que las próximas medidas serán determinantes para establecer qué ocurrió durante aquella madrugada en el aserradero de Guayacán.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Fraile Pintado recordó a Tamara Fierro a un año de su femicidio

    Grave accidente entre un camión y una moto en Fraile Pintado

    Fuerte sanción a Defensores de Fraile Pintado tras el partido suspendido con Altos Hornos Zapla

    Frenaron un remís en Fraile Pintado y descubrieron cocaína adosada al cuerpo de un pasajero

    Tragedia en Jujuy: tres muertos tras un vuelco en la Ruta 40

    Lo que se lee ahora
    ingreso a primer ano 2027: inscripcion en escuelas normales y otros tramites clave esta semana
    Jujuy.

    Ingreso a primer año 2027: inscripción en Escuelas Normales y otros trámites clave esta semana

    Por  Gabriela Bernasconi

    Las más leídas

    Fenómeno de El Niño (imagen creada con IA). video
    Fenómeno.

    El Niño alterará el clima en Jujuy: qué significa y cuánto puede durar

    Imagen ilustrativa.
    Jujuy.

    Encontraron muerto a un hombre en un departamento del centro capitalino: hay un demorado

    Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula da Silva, pero deberán definir la presidencia en el balotaje
    Política.

    Flávio Bolsonaro se impuso sobre Lula da Silva, pero deberán definir la presidencia en el balotaje

    Morgue de Alto Comedero.
    Capital.

    Realizan la autopsia al hombre encontrado muerto en un departamento del centro de Jujuy

    Ingreso a primer año 2027: inscripción en Escuelas Normales y otros trámites clave esta semana
    Jujuy.

    Ingreso a primer año 2027: inscripción en Escuelas Normales y otros trámites clave esta semana

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel