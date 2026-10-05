Investigan la muerte de un hombre en Fraile Pintado y hay dos demorados

La muerte de un hombre en Fraile Pintado, Jujuy , es investigada por la División Homicidios luego de un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en un aserradero del paraje Guayacán. La víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca y, en el marco de las primeras actuaciones, dos personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada , mientras varias personas se encontraban reunidas en el establecimiento. La hipótesis preliminar indica que se habría producido una discusión que posteriormente derivó en una pelea, aunque será la investigación la que deberá establecer con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y qué participación tuvo cada una de las personas presentes.

En esas circunstancias, uno de los hombres sufrió heridas de arma blanca y murió en el lugar . Otro de los involucrados también resultó lesionado y fue trasladado para recibir asistencia médica; según los primeros datos, sus lesiones no revestirían gravedad.

Después del episodio, dos personas se habrían retirado del lugar. A partir de las tareas desplegadas durante las horas siguientes, ambas fueron localizadas cerca del mediodía en inmediaciones de la finca La Candelaria, en la zona de Fraile Pintado , y quedaron demoradas a disposición de las autoridades intervinientes.

En esta instancia resulta importante diferenciar su situación: la información disponible habla de personas demoradas y no establece todavía responsabilidades penales individuales. Será el avance de las actuaciones el que determine si existieron responsabilidades en la muerte y, eventualmente, qué situación procesal corresponderá a cada involucrado.

La División Homicidios quedó a cargo de las tareas destinadas a reconstruir la secuencia. Entre los puntos que deberán esclarecerse aparece cómo se originó la pelea, quiénes participaron y en qué circunstancias se produjo la lesión que terminó con la vida de la víctima. www.jujuyalmomento.com

También se realizaron las primeras diligencias en el lugar y se avanzará con las medidas correspondientes sobre el cuerpo para determinar con precisión la causa de muerte, además de las restantes pericias y testimonios que puedan incorporarse a la causa. www.jujuyalmomento.com

Por el momento, la investigación permanece abierta. No se difundieron oficialmente conclusiones sobre la autoría del hecho ni sobre la responsabilidad de las personas demoradas, por lo que las próximas medidas serán determinantes para establecer qué ocurrió durante aquella madrugada en el aserradero de Guayacán.