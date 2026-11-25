MPA - La investigación comenzó el 23 de noviembre tras una denuncia familiar. La Justicia dispuso medidas de protección y nuevas pericias.

MPA - La investigación comenzó el 23 de noviembre tras una denuncia familiar. La Justicia dispuso medidas de protección y nuevas pericias.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy investiga a un hombre mayor de edad por presuntos abusos sexuales contra una adolescente de 17 años en Calilegua. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido durante supuestas sesiones de curación y lectura de cartas. La investigación se inició el lunes 23 de noviembre y contempla, de manera provisoria, los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple.

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La causa está a cargo del fiscal especializado en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de Libertador General San Martín, Ernesto Lian Resúa, con la intervención del ayudante fiscal Mariano Medina.

La denuncia fue presentada por la hermana de la adolescente y motivó la inmediata intervención de la Fiscalía, que dispuso medidas de protección y comenzó a reunir pruebas para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información oficial, el hombre investigado habría cometido los hechos en el contexto de encuentros que eran presentados como sesiones de curación y lectura de cartas.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía ordenó distintas medidas para resguardar a la adolescente y avanzar con la investigación. El martes 24 de noviembre, la joven fue examinada por un médico del MPA y posteriormente trasladada al Hospital Oscar Orías, donde se activó el protocolo de atención correspondiente a situaciones de abuso sexual. Ese mismo día, la adolescente prestó declaración en sede fiscal con el acompañamiento de una profesional de Psicología del Ministerio Público de la Acusación.

También participaron representantes de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Libertador General San Martín y de la Defensa Pública. En paralelo, personal de Criminalística de la Policía realizó una inspección del lugar donde habrían ocurrido los hechos.

Incorporaron otra denuncia por abuso sexual iniciada en 2025

La investigación sumó un nuevo elemento cuando la Fiscalía dispuso la acumulación de otro legajo relacionado con una denuncia por abuso sexual simple, presentada durante 2025. Esta causa fue incorporada a las actuaciones actuales para su análisis conjunto.

El miércoles 25 de noviembre, personal de Criminalística del MPA elaboró un informe sobre el lugar investigado, con intervención del ayudante fiscal Mariano Medina y del licenciado en Criminalística Federico Estrada. Además, la Fiscalía solicitó informes sobre antecedentes y posibles condenas del hombre investigado. Estas medidas buscan reconstruir las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos, reunir elementos probatorios y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Por el momento, el MPA no informó sobre una detención ni sobre una resolución judicial definitiva. La causa continúa en etapa de investigación, bajo las medidas de protección dispuestas para resguardar a la adolescente. La calificación legal es provisoria y el hombre investigado conserva el principio de presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.