Juicio.. Jairo Salcedo: "No vamos a bajar los brazos", dijo su papá

El final del juicio

“Si bien nosotros ya finalizamos esta instancia, seguramente van a recurrir el fallo y no nos queda duda que donde vayan no tienen mucho porque no se puede defender lo indefendible”, explicó el papá del joven asesinado.

Además, subrayó que pedirán que se siga investigando porque consideran que “una persona no puede haber hecho todo lo que hizo”.

“Lo llevaron a un lugar, lo redujeron y lo engañaron. Lo citaron para vender un auto y lo hicieron desaparecer, hubo mucho ensañamiento”, agregó el hombre muy conmovido.

“La persona que hizo todo tiene un total desprecio por la vida, no solo de Jairo sino también de todos los demás seres vivos”, subrayó.

DANIEL SALCEDO - Papá de Jairo - TODOJUJUY.mp4

El recuerdo con dolor

Tras una jornada muy movilizadora para toda la familia Salcedo, su papá explicó que “es muy difícil sobrellevar todos los recuerdos”.

“Recibimos mucho acompañamiento de quienes saben que somos gente de bien, todo El Carmen pidió justicia por mi hijo”, dijo Salcedo y destacó que no van a bajar los brazos.

“Hoy los hijos de Jairo son los que nos sostienen, tenemos que seguir en el camino de la vida con ellos”, indicó.

Por último, entre lágrimas, le dejó un mensaje a Jairo a 5 años de su muerte: “Te amo, hijo”.