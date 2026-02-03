martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 09:27
Servicio.

Jornada de atención médica gratuita y prevención en la Vieja Terminal: cuándo será

Los interesados podrán acercarse y realizarse diferentes chequeos de forma gratuita en el horario de 8:30 a 12hs en el predio de la Vieja Terminal.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
El viernes 6 de febrero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una jornada de salud y prevención destinada a vecinos y trabajadores de la economía popular del sector “Vieja Terminal”. La actividad se realizará en la sede de Jorge Newbery, en el horario de 8:30 a 12:00, y ofrecerá múltiples prestaciones gratuitas.

Vieja Terminal - Jujuy
Servicios de salud disponibles

Durante la jornada se podrá realizar electrocardiograma, atención odontológica, asesoramiento nutricional, atención psicológica para niños, adultos y adultos mayores, además de servicios de enfermería y asesoramiento legal. La propuesta apunta a facilitar el acceso a controles y cuidados básicos de salud en un área de gran circulación y actividad comercial.

Descentralización y acceso a derechos

La iniciativa se enmarca en la política municipal de fortalecimiento de los espacios descentralizados, con el objetivo de acercar derechos y servicios a la comunidad. La sede de Jorge Newbery funciona como un punto de referencia para vecinos y comerciantes de la zona, incluyendo a las familias que desarrollan su actividad en el sector.

Difusión de talleres y programas

Además de las prestaciones sanitarias, los equipos que trabajan en la sede informarán sobre los talleres, programas y servicios disponibles, para que los vecinos y trabajadores de la economía popular conozcan las herramientas de acompañamiento a las que pueden acceder.

Trabajo articulado con otros organismos

La jornada contará con la participación de organismos provinciales vinculados al trabajo y al empleo, que desarrollarán tareas de promoción y concientización, especialmente en materia de prevención del trabajo infantil y adolescente. La articulación entre el municipio y estas áreas busca fortalecer la presencia del Estado en el territorio y promover condiciones laborales más justas.

Impacto en la comunidad

La actividad representa una instancia clave para reforzar el acompañamiento a vecinos y comerciantes del área de la ex terminal, promoviendo la prevención en salud, el acceso a derechos y la información como herramientas para mejorar la calidad de vida en la comunidad.

