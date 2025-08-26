Jornada para realizar trámites municipales en Alto Comedero: cuándo es

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, invita a los vecinos a participar de una nueva edición del programa “La Muni Junto a Vos”, que se desarrollará este miércoles 27 de agosto, de 9 a 12.30 horas, en las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, específicamente en la intersección de calle Teniente Mate de Luna y esquina Isla de los Estados.

El programa busca acercar a los barrios una amplia variedad de servicios y prestaciones, facilitando el acceso directo a trámites, consultas, controles de salud, asesoramiento y atención comunitaria. La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad a través de un trabajo territorial integral.

tramite dni niños menores (1).jpg Trámites y asesoramiento Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a diversos servicios y gestiones, entre ellos:

Registro Civil

Defensoría del Pueblo

Unidad Digital del Ministerio de Seguridad

Dirección de Relaciones con la Comunidad

SUSEPU

Atención a adultos mayores

COPRETI

Defensa del Consumidor

Asesoramiento legal y judicial

DNI Registro Civil: estos son los montos actualizados de los trámites Controles y servicios de salud La propuesta también incluye un importante abordaje sanitario con prestaciones gratuitas para toda la comunidad, como: Controles de nutrición

Electrocardiogramas (a partir de los 10 años)

Atención en odontología y fonoaudiología Educación y prevención Además de los servicios de gestión y salud, se brindará educación en seguridad vial policial y se promoverán acciones de abordaje comunitario para reforzar la prevención y el acompañamiento en distintos sectores sociales. Compromiso con los barrios Con este programa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, llevando soluciones concretas a cada barrio y promoviendo la cercanía con los vecinos a través del contacto directo.

