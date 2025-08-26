martes 26 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de agosto de 2025 - 08:21
Servicio.

Jornada para realizar trámites municipales en Alto Comedero: cuándo es

Llega una nueva jornada para realizar trámites municipales. En esta oportunidad serán los vecinos de Alto Comedero quienes podrán aprovechar esta oportunidad.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jornada para realizar trámites municipales en Alto Comedero: cuándo es

Jornada para realizar trámites municipales en Alto Comedero: cuándo es

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, invita a los vecinos a participar de una nueva edición del programa La Muni Junto a Vos, que se desarrollará este miércoles 27 de agosto, de 9 a 12.30 horas, en las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, específicamente en la intersección de calle Teniente Mate de Luna y esquina Isla de los Estados.

Lee además
EJESA informó que restablecieron la energía en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)  
Servicio.

Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur
EJESA informó que restablecieron la energía en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Energía.

Normalizaron el servicio eléctrico en todos los barrios de San Salvador de Jujuy

El programa busca acercar a los barrios una amplia variedad de servicios y prestaciones, facilitando el acceso directo a trámites, consultas, controles de salud, asesoramiento y atención comunitaria. La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad a través de un trabajo territorial integral.

tramite dni niños menores (1).jpg

Trámites y asesoramiento

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a diversos servicios y gestiones, entre ellos:

  • Registro Civil

  • Defensoría del Pueblo

  • Unidad Digital del Ministerio de Seguridad

  • Dirección de Relaciones con la Comunidad

  • SUSEPU

  • Atención a adultos mayores

  • COPRETI

  • Defensa del Consumidor

  • Asesoramiento legal y judicial

DNI
Registro Civil: estos son los montos actualizados de los trámites

Registro Civil: estos son los montos actualizados de los trámites

Controles y servicios de salud

La propuesta también incluye un importante abordaje sanitario con prestaciones gratuitas para toda la comunidad, como:

  • Controles de nutrición

  • Electrocardiogramas (a partir de los 10 años)

  • Atención en odontología y fonoaudiología

Las manzanas ayudan a prevenir el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra.
La Fundación Española de Nutrición (FEN) recoge que las manzanas son una fuente de potasio, vitamina C.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) recoge que las manzanas son una fuente de potasio, vitamina C.

Educación y prevención

Además de los servicios de gestión y salud, se brindará educación en seguridad vial policial y se promoverán acciones de abordaje comunitario para reforzar la prevención y el acompañamiento en distintos sectores sociales.

Compromiso con los barrios

Con este programa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, llevando soluciones concretas a cada barrio y promoviendo la cercanía con los vecinos a través del contacto directo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Restablecieron el servicio de luz en San Salvador de Jujuy: qué pasó en zona sur

Normalizaron el servicio eléctrico en todos los barrios de San Salvador de Jujuy

Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

Cortes programados de luz por mejoras en el servicio este lunes 25 de agosto

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Lo que se lee ahora
Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Reparación del acueducto de agua. video
Jujuy.

Este martes volvería el agua en los barrios afectados por la rotura del acueducto

Foto: MPA.
Repudiable.

Llevó a una mujer a un descampado, abusó de ella y le robó el celular

Nació enBolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile video
Ovacionado.

Nació en Bolivia, se crió en Jujuy y es ídolo en un equipo de Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel