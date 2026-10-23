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23 de octubre de 2026 - 19:38
Jujuy.

Jóvenes de toda la provincia llegan al Santuario de Río Blanco para honrar a la Virgen

En el marco del Año Juvenil Vocacional 2026, jóvenes de toda la provincia peregrinarán al Santuario de Río Blanco en una jornada de fe y encuentro.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrara la Virgen

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen

La tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya tendrá este domingo 25 de octubre una jornada especialmente dedicada a los jóvenes. En el marco del Año Juvenil Vocacional 2026, distintas comunidades religiosas se preparan para participar de una de las celebraciones de fe más importantes de Jujuy.

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La convocatoria reunirá a jóvenes de diferentes localidades de la provincia, quienes compartirán una experiencia de espiritualidad, reflexión y encuentro en honor a la patrona de Jujuy. Es por eso que decenas de jóvenes arriban al Santuario para participar de las actividades del fin de semana.

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen

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Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco: las actividades del fin de semana

Las actividades comenzarán el sábado 24 de octubre con una vigilia juvenil, una propuesta que busca generar un espacio de participación comunitaria y preparación espiritual antes de la peregrinación.

Durante el encuentro, los participantes tendrán la oportunidad de compartir momentos de oración, reflexión y convivencia, como parte de las actividades organizadas en el marco del Año Juvenil Vocacional. El domingo 25 de octubre se desarrollará la jornada central, cuando los peregrinos llegarán al Santuario de Río Blanco para participar de las tradicionales celebraciones religiosas.

Una peregrinación marcada por la fe y el encuentro

La peregrinación juvenil forma parte de las actividades religiosas de octubre dedicadas a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de la provincia. Este año, la convocatoria adquiere un significado especial por celebrarse durante el Año Juvenil Vocacional 2026, que busca promover la participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia y generar espacios de reflexión sobre sus proyectos de vida y vocaciones.

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen

Jóvenes de toda la provincia llegan a Río Blanco para honrar a la Virgen

La jornada también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades religiosas de Jujuy, que cada año acompañan las celebraciones en honor a la Virgen. Durante el domingo se realizarán las celebraciones religiosas previstas para recibir a los peregrinos, mientras que las comunidades acompañarán a los jóvenes en su camino hacia el Santuario.

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya es parte de la historia de Omar Albornoz y su familia. Desde Fraile Pintado, llegó hasta el santuario para instalar las carpas y prepararse para la vigilia de la peregrinación de los jóvenes, que se realizará este domingo 25 de octubre. Mientras él organiza el campamento, su esposa, sus hijos y otros familiares continúan el recorrido a pie para reencontrarse en Río Blanco.

Qué hay detrás de las promesas que miles de jujeños hacen a la Virgen de Río Blanco

Omar es uno de los primeros peregrinos que ya se instalaron en las inmediaciones del santuario. Entre carpas, alimentos y preparativos, espera a sus seres queridos para compartir una celebración que forma parte de su vida desde la adolescencia. En diálogo con Canal 4, contó que la peregrinación no es una experiencia nueva para ellos, sino una tradición familiar que comenzó hace más de cuatro décadas.

“Nosotros venimos de Fraile Pintado. Mi señora y mis hijos vienen caminando. Nosotros preparamos las carpas, todos los años venimos”, relató Omar mientras terminaba de organizar el espacio donde permanecerán hasta el domingo. “Desde que comenzamos la secundaria, creo que desde el año 80 venimos. Mis padres también vinieron. Para mí es lo más importante. Cada año uno lo espera con ansias para venir acá”

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