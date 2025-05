"Jujuy no tiene una, tiene 2 fotografías de la Vía Láctea entre las 25 mejores del mundo"

Alejandra Heis se propuso recorrer Argentina en busca de los lugares más emblemáticos del país, pero quería mostrarlos de una forma distinta. "No he experimentado verdaderamente un lugar hasta que lo veo de noche –afirma–. pues ese es un momento en el que los sentidos se agudizan y se conecta con el entorno de un modo más profundo.

“El cielo es precioso, no tiene contaminación lumínica, y todo se dio para esto” comentaba Alejandra al hacer referencia a su foto que hoy participa junto a las tomas de 24 artistas del fotografía internacional.

“La fotografía nocturna para mí lo es todo, yo hago todo tipo de fotografía pero esta es la que me gusta” decía la artista sobre esta toma de la Vía Lactea obtenida en suelo jujeño donde resaltó la importancia de mantener la fidelidad de la imagen lo más natural posible. “Yo trato de mantenerme lo más posible fiel a la realidad, yo dejo que la cámara registre eso, y es lo que se ve en la foto”

En la charla que nuestro medio pudo tener con la fotógrafa, hablamos sobre los colores que se muestran en la imagen, colores verdes y rojos que aparecen en la inmensidad del cielo de Salinas Grandes. “Esta foto fue a fines de septiembre, después del atardecer. Las imágenes verdes, son una reacción. Es una reacción en el cielo que va dejando el sol. Estas cosas son las que registra la cámara y nosotros no podemos ver, pero sí la lente”.

Dos fotógrafos eligieron Jujuy para tomar la Vía Láctea

En sus palabras, Alejandra, fotógrafa oriunda de Mar Del Plata, comentaba los motivos de haber escogido Jujuy, en especial Las Salinas Grandes para tomar estas imágenes de la Vía Láctea. En sus palabras se podía escuchar amor a lo que hace, dedicación y mucha planificación; cuando de repente una frase captó la atención de los jujeños: “hay otra fotografía de Jujuy sacadas por un uruguayo”

En este momento, se realizó una pausa. El tribunal que escoge las mejores fotografías de la Vía Láctea tomadas en diferentes logares del mundo no escogió solo una foto en Jujuy, sino 2. Su autor es un artista fotógrafo uruguayo, Mauricio Salazar; quien también eligió el cielo jujeño.

“No tienen una, sino 2 fotografías de Jujuy. Yo creo que la persona que selecciona, esta vez quiso mostrar algo diferente de Argentina”

La fotografía, vocación e IA

“Hay que empezar desde cero, todos empezamos con un teléfono, eso no es malo. Después vamos teniendo la primera cámara” decía Alejandra sobre la incursión de la Inteligencia Artificial en la toma de imágenes, “hay que estudiar mucho. Hoy está la Inteligencia Artificial, pero no me gustan las mezclas. Yo creo que con el tiempo el ojo se afina y se podrá discernir entre IA y arte”