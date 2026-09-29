Jujuy será sede de la Exposición y Concurso Regional de Modelismo Estático 2026

En el marco de su 40° aniversario, IPMS Jujuy realizará este fin de semana una nueva edición de la Exposición y Concurso de Modelismo Estático Regional 2026 . La propuesta reunirá a aficionados y expositores de distintas provincias y tendrá actividades especiales, reconocimientos y entrega de premios.

Organizado por el la Sociedad Internacional de Modelísmo Plástico (IMPS) filial Jujuy, con la cooperación de la Fundación Jujuy XXI y del Parque Botánico Municipal “Barón Schüel” y los auspicios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, del viernes 9 al domingo 11 de noviembre venidero en el Centro Cultural “Dr. Héctor Tizón” tendrá lugar la XXº Exposición y Concurso de modelo a escala.

La muestra se desarrollará durante sábado y domingo en el Centro Cultural Éxodo Jujeño , con apertura desde las 9 de la mañana. Pablo Buitrago , secretario de IPMS Jujuy, explicó que la actividad tendrá además una participación especial de veteranos de Malvinas y del Regimiento 20.

“El sábado es todo el día desde las 9 de la mañana. A la tarde va a haber un reconocimiento a los veteranos de Guerra de Malvinas . Está invitada la Asociación Jujeña de Veteranos y también va a estar presente el Regimiento 20, que va a llevar algo para exponer”, detalló. El domingo, en tanto, la actividad se extenderá durante la mañana y culminará al mediodía con la entrega de premios.

IPMS Jujuy celebra en 2026 cuatro décadas de actividad ininterrumpida. Buitrago destacó que se trata de una de las primeras filiales constituidas en Argentina y que forma parte de la organización internacional IPMS, cuya sede central se encuentra en Inglaterra. “Con el club llevamos 40 años ininterrumpidos en el modelismo. Somos una de las primeras filiales de Argentina y, a su vez, filial de IPMS Mundial”, señaló.

El especialista explicó que la disciplina que practican se denomina plastimodelismo o modelismo estático y consiste en reproducir vehículos, aeronaves y diferentes objetos a escala, respetando no solamente su apariencia sino también el contexto histórico al que pertenecen.

“Son maquetas en escala que reproducen vehículos, generalmente militares, pero también civiles. No es solamente armar y pintar la maqueta, sino respetar toda la historia y el momento que se está reproduciendo, con los colores, las matrículas y cada uno de los detalles”, sostuvo.

Para Buitrago, esta actividad termina convirtiéndose en mucho más que un pasatiempo. “Esto es una pasión y un estilo de vida. Uno empieza de chico y se va enganchando. No queda solamente en el armado de la maqueta, sino también en el estudio del contexto y de la historia. Realmente son obras de arte, son piezas únicas”, expresó.

Participantes de distintas provincias llegarán a Jujuy

La exposición tendrá carácter regional y contará con representantes de diferentes puntos del norte argentino. Ya confirmaron su participación modelistas provenientes de Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

“Son muestras regionales. El país está dividido en regiones y cada una hace sus concursos. Además, todos los años se realiza un concurso y una muestra nacional, que este año será en noviembre en La Plata. Este año nos toca nuevamente a Jujuy hacer la regional”, explicó Buitrago.

Jujuy será sede de la Exposición y Concurso Regional de Modelismo Estático 2026

Las piezas competirán en diferentes categorías, que se organizan según el tipo de modelo, la escala, la temática y la época histórica representada. “Hay distintas categorías según el tipo de modelo: civiles, militares, aviones y también depende mucho de la escala y de la época que se está representando”, indicó.

Desde la institución buscan además acercar esta disciplina a nuevas generaciones. Según Buitrago, durante los últimos años disminuyó la cantidad de personas que se vuelcan a este tipo de hobbies.

“Lamentablemente ha bajado un poco la cantidad de aficionados y creemos que tiene que ver con toda la tecnología de hoy en día. Hace 40 años no había tantos medios electrónicos. Los hobbies en general están perdiendo protagonismo frente a las pantallas y las consolas”, reflexionó.

Por ese motivo, invitó especialmente a las familias a recorrer la exposición junto a niños y jóvenes. “Aprovechamos para invitar a la gente, que lleven a los chicos para tratar de promover esto y que se enganchen. Nosotros nos juntamos todos los fines de semana y siempre invitamos gente para tratar de sumar”, destacó.

Jujuy será sede de la Exposición y Concurso Regional de Modelismo Estático 2026

“Es un cable a tierra”

Más allá del trabajo minucioso que requiere cada pieza, Buitrago resaltó el vínculo social que se genera alrededor del modelismo. “La satisfacción está en lograrlo, en ver el trabajo realizado y también en el vínculo que uno crea con los amigos y con la gente. No es solamente el armado. A veces una pieza lleva varios meses de trabajo”, explicó.

También recordó que durante la pandemia muchos integrantes del grupo encontraron en el modelismo una manera de atravesar el aislamiento. “Creo que en la pandemia fue cuando más armamos todos porque estábamos encerrados. Es un cable a tierra, como el artista que se encierra con sus cuadros a pintar o a hacer una manualidad”, afirmó.

A cuatro décadas de su creación, varios de los miembros fundadores continúan formando parte de IPMS Jujuy. “Todavía quedamos varios de los fundadores, de los originales de ese club de hace 40 años, como el primer presidente, el ingeniero Cosentini; el arquitecto Pérez, que fue el primer tesorero; el doctor Millón, y después gente nueva que se fue sumando y que ya tiene muchos años”, cerró Buitrago.