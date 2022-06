La culpa siempre es de otro

La primera respuesta que parece aflorar es que jamás nos hacemos cargo, si no empezamos por reconocer nuestros errores seguiremos repitiendo siempre los mismos. Podemos dar dos ejemplos de esa negación de la realidad, hechos que son muy demostrativos. Por un lado la lamentable respuesta del titular de La Anónima Federico Braun en el encuentro de AEA al decir remarcar los precios como respuesta a cómo enfrentan la inflación. Esa insensatez del empresario fue motivo suficiente para nombrarlo chivo expiatorio del año y fustigar, hasta mandaron una patota en Santa Cruz a bloquear un supermercado. ¿Cómo pretendemos parar la inflación si los responsables de la misma creen que los supermercados son los responsables?

La otra fue en la Cumbre de las Américas donde Alberto Fernández sindicó a Donald Trump como el irresponsable que nos prestó la plata que no podemos pagar, como si no fuéramos incumplidores seriales. Es patético echarles la culpa al acreedor cuando somos nosotros los que vamos a tocar la puerta y pedir auxilio. El FMI no generó la situación actual de este gobierno que no pagó ni un centavo, lo poco que pagó se reintegra ahora con el nuevo acuerdo. El problema hoy es la deuda en pesos que ya supera los 5 billones sólo la cuasi fiscal con los bancos, para colmo los títulos que emitimos actualizados con CER los está rechazando el mercado y estamos al borde del abismo de una corrida bancaria, este mes vencen 500.000 millones y en tres jornadas los títulos perdieron un 20%, una mala señal ante un mes que será clave para el Ministro Guzmán.

La Cumbre

Pasó la Cumbre de las Américas, Alberto se quejó de las ausencias de Cuba, Nicaragua y Venezuela, también pidió el fin de los bloqueos a Cuba y Venezuela, nada dijo de los Derechos Humanos. Según Presidencia lo que se dijo estaba acordado con el anfitrión, Fernández logró su foto con Biden y el tiempo dirá si tendrá costo o no esa posición estratégica, por lo pronto fue evidente el enojo del Presidente Mexicano por la presencia de Fernández en la Cumbre, otra persona más que sufre la poco creíble de las promesas y las acciones de nuestro Presidente.

Fernández fue felicitado por Maduro, nuestra política internacional sigue siendo tan errática y desconcertante como lo fue desde el principio de esta gestión, queda claro que Cristina marcó el camino y Alberto yendo de banquina en banquina logró contentar los pedidos de la vice pero no sin antes dejar una señal clara de lo poco confiable que somos.

Proyectos de Ley

Dos proyectos tuvieron su avance en el Congreso, la Boleta Única de Papel y la Renta Inesperada, dos intentos que tienen destino de fracaso, la renta inesperada logró despacho y todo indica que no pasará la cámara baja, el propio Massa se lo advirtió al Presidente, la BUP ya fue guardada por Cristina en un cajón de su escritorio y hasta fin de año no verá la luz. Semanas de trabajo para dos proyectos testimoniales, queda claro que la política tiene otros objetivos que la gente, hoy están agobiados por la inflación, la falta de gasoil, de gas, la inseguridad etc. y la dirigencia mira a otro lado.

El gasoducto

La comidilla del gasoducto es increíble, Matias Kulfas después de haber acusado de corrupción a la cúpula de energía y organismos de control manejados por la Cámpora fue citado a la justicia, nada de lo que escribió en su renuncia y en su tuit fue ratificado, no tiene nada que denunciar, puso un País en vilo solo por encono político según sus palabras, todo poco serio y vergonzoso.

El juez Rafecas parece haberle dado prioridad a la causa y es de esperar que más allá de las actuaciones que crea necesarias no le trabe la obra, es fundamental para el país que sin duda no podrá afrontar los dólares necesarios para importar gas a valores estrafalarios cuando podríamos producirlo a 4 dólares. El gasoducto Néstor Kirchner es la prueba cabal del fracaso argentino, ni Cristina ni Macri y ahora Alberto hicieron nada, por inoperantes o por corruptos o por ineptos nadie tiene derecho a tirar la primera piedra, fiel al estilo argentino se reparten culpas, la realidad es que en 10 años no se lo pudo ni licitar.

La política

Javier Milei lanzó su campaña política de cara al 2023, el exótico liberal no logró colocar en la cancha del Porvenir los números de las encuestas, ni 2000 personas dijeron presente, no fue una semana fácil para el libertario, sus polémicas posiciones sobre la tenencia de armas y los trasplantes de órganos demostraron su irresponsabilidad, con inteligencia lo alejaron de los medios donde casi no se lo vio, querer ser candidato a presidente es mucho más que dar clase de economía.

La falta de gasoil sigue haciendo estragos en la producción, 19 provincias acusan problemas, la mitad de ellas de mucha gravedad entre la que está Jujuy. Desde Energía anunciaron la compra de 8 barcos entre junio y julio, mucha demora para la urgencia.

YPF anunció que los extranjeros que carguen combustible en las fronteras pagarán un previo diferencial de 240 pesos, medida necesaria pero tardía, a esta altura es inexplicable por qué no se corta el gasoil con más biodiesel, ya existe un proyecto para triplicar el corte que solucionaría más de la mitad del problema, tema fundamental en vez de discutir reforma de la corte, boleta única o renta inesperada.

Se conoció un fallo del Juez Lavie, hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que establece el pago del impuesto al cigarrillo sobre un valor mínimo. La Tabacalera Sarandi tiene una cautelar hace 7 años y tributa sobre valores muchos

menores, la pérdida en 7 años está estimada en 1650 millones de dólares, la medida impacta de lleno en el FET y pone en riesgo esta actividad clave para las economías regionales, seguro será apelada pero mientras dure el proceso no pagarán de acuerdo a la ley y este fallo envalentona a otras industrias que podrán hacer lo mismo.

Un hecho aberrante y desalmado ocurrió en la semana en la Quiaca, un ciudadano boliviano que reside en Buenos Aires fue depositado en nuestro país con un ACV, estaba internado en el vecino País y lo dejaron abandonado con oxígeno y suero, hoy ya está en el Hospital Pablo Soria y genera asombro el accionar del vecino país que siempre hizo uso y abuso de la salud pública de Jujuy pero no con antecedentes tan despreciables.

Por último, también fue el día de la Seguridad Vial, por más que se puede mostrar mejoras la realidad de 40 muertes en 4 meses en nuestra provincia habla a las claras de lo mucho que falta hacer, 10 muertes por mes nos interpelan, ni que hablar de las 1339 víctimas en todo el país que hablan de 11 por día.

