La curiosa historia de los Coronel: tres generaciones defendiendo arcos jujeños

oso coronel.jpg

La historia continúa en el fútbol femenino

"Mica siempre me pidió ser arquera, de muy chiquita. Ella es la segunda, la más grande es Naza que estudia psicología y también está Zoe que es arquera de handball", contó sobre su familia, Gustavo el "Oso" Coronel, en diálogo con Canal 4.

Ella jugaba al vóley, pero después quiso ser jugadora de fútbol, "hasta que empezó a jugar, hizo un gol y al otro partido la arquera falló. Como ella tenía tantas ganas de atajar se puso el buzo y atajó. Ahí arrancó todo. Más allá de ser mi hija, tiene muchas condiciones y quiere seguir creciendo, tiene un sueño".

También habló de su padre, "él me hizo como arquero y después me dejó ser. No me dijo nada, me dejó que siga mi camino. Me iba a ver, me remarcaba algunas cositas y nada más. Me disfrutaba en cancha y yo quiero hacer lo mismo, no presionarla, acompañarla y que llegue a donde Dios quiera".

image.png Padre e hija.

Por su parte, Micaela Coronel le señaló a Canal 4 que "el mejor recuerdo que tengo de mi papá es cuando una vez le hicieron un video con una canción que se llamaba 'goloso'. Yo era muy chiquita, me quedó ese gran recuerdo que todavía perdura en mi corazón y aún lo sigo viendo para revivir esos momentos. No tenía conciencia de lo que era él como jugador".

La arquera de 21 años de Gimnasia de Jujuy recordó también que cuando ella empezó a querer jugar, él le dijo "yo te voy a enseñar a atajar, te voy a entrenar", y así se inspiró, "yo siempre quise ser arquera por él, por haberlo visto siempre".

Por último habló de su abuelo con mucho cariño, "me contó muchas cosas de su vida y recuerda que Maradona le hizo dos goles. También me pone muy orgullosa que logró estar más de 900 minutos con la vaya invicta".

Embed - Tres generaciones defendiendo arcos jujeños