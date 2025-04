La emotiva visita de Maravilla Martínez a la Pumita Carabajal

Sergio Martínez expresó su cariño por Jujuy y su gente, destacando la calidez y sencillez de los jujeños. "Hacía unos cuantos años que no venía, me siento un enamorado total de Jujuy y sobre todo de su gente que es lo que más destaca; Jujuy tiene unas postales y paisajes brutales, pero resalta más la calidez de la gente, la sencillez, que es lo más importante, porque es lo que necesita una sociedad; acá uno viene y se siente parte, muy rápido me sentí parte del pueblo jujeño".

Experiencia inspiradora

La visita de Sergio "Maravilla" Martínez a la "Pumita" Carabajal

Durante su visita, Martínez compartió su experiencia en el boxeo, destacando cómo este deporte puede transformar vidas. "Yo empecé a los 20 años a boxear, se puede proyectar un sueño, se puede ir a buscarlo; hay que proponerse alcanzar sueños, que los sueños se transformen en objetivos para poder planificar y trazar un plan y moverse con inteligencia sabiendo los pasos que uno quiere seguir, sabiendo de dónde venís y a dónde querés llegar", reflexionó. Además, aseguró que "este deporte te puede salvar la vida, es literal lo que digo; el boxeo, lo que crea internamente, lo que forja en una persona, es algo que en otros ámbitos es muy difícil de conseguir".

La visita de Martínez no solo fue un momento especial para los jóvenes boxeadores, sino también una oportunidad para que la comunidad jujeña se acercara a un ícono del deporte argentino.