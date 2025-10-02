jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 08:08
Atención.

La Escuela de Minas abre la preinscripción a 1º año en todas las sedes: requisitos y fechas

La Escuela de Minas informó que inicia el período de preinscripción para 1er año del Ciclo Lectivo 2026 en sus distintas sedes de la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Escuela de Minas sede San Salvador de Jujuy

Escuela de Minas sede San Salvador de Jujuy

Durante el mes de octubre, la Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo” llevará adelante el primer proceso de preinscripción para el ingreso a 1er año del Ciclo Lectivo 2026. En este sentido, informaron que el cronograma para los aspirantes abarcará tanto la sede de San Salvador de Jujuy como las de La Quiaca y Yuto.

Requisitos y fechas de la preinscripción a 1er año en la Escuela de Minas

Fecha de preinscripción

Del 6 al 12 de octubre se desarrollará la preinscripción para aspirantes a cursar el 1er año del ciclo básico común, en la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" en las sedes de San Salvador de Jujuy, La Quiaca y Yuto.

estudiantes escuela de minas

Preinscripción online para 1er año 2026

La preinscripción se realizará por medio del Sistema SIU, para acceder podés hacer click en el siguiente link: https://escmi.unju.edu.ar

Paso a paso para la preinscripción

1-Completar el formulario de preinscripción online con los datos requeridos. Luego imprimir y conservarlo.

2-El correo electrónico soliticado deberá ser válido, en el que se indentifique nombre y apellido del aspirante, con el fin de recibir información relevante referida a la preinscripción.

Escuela de Minas "Horacio Carrillo"
Escuela de Minas

Escuela de Minas "Horacio Carrillo"

3-Adjuntar los siguientes archivos en formatos PDF, JPG, JPEG (tamaño 2MB):

  • DNI del aspirante: frente y reverso
  • Constancia de alumno regular de 7mo grado dirigida a las autoridades de la Escuela de Minas. Con firma, sello y fecha autorizada del establecimiento donde concurre el aspirante

Cronograma de preinscripción para la Escuela de Minas

Una vez efectuada la preinscripción de manera online, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes procedimientos:

  1. Cartilla de ingreso: la misma estará disponible en cada una de las sedes para aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos.
  2. Examen de ingreso: se realizará el 6 de diciembre en las instalaciones de cada una de las sedes de la Escuela de Minas. El horario de inicio será a las 8 hs.
  3. Confirmación de inscripción: la misma constará de dos etapas, la primera será virtual por SIU Guaraní Autogestión y la segunda presencial en cada una de las sedes desde el 18 al 20 de febrero del 2026, de 9 a 11.30 hs con la documentación correspondiente.

