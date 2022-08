La Experiencia Queen llega a Jujuy.

Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, We Are The Champions, Under Pressure y Another One Bites the Dusta, son algunos de los temas que la gente podrá disfrutar y emocionarse en un show para toda la familia.

Además, el espectáculo cuenta con vestuario e instrumentos originales, y los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes.

Experiencia Queen en el Teatro Opera

"Una experiencia completa"

En diálogo con Télam, Mariano Zito dijo que se hace "énfasis en la experiencia completa de un show de Queen, cuidando tanto los detalles musicales como la representación de cada uno de los integrantes, sin perder la esencia y adrenalina de un show en vivo”.

“Experiencia Queen se sostiene en tres pilares que construyen nuestra propuesta. En primer lugar la representación al detalle del sonido de Queen en vivo, con versiones más potentes y orgánicas que en sus discos de estudio; en segundo lugar, la cuestión actoral y la puesta en escena que son tan necesarias como lo musical; y por último, la espontaneidad y cercanía con el público, quien es participe fundamental de nuestros shows”, indicó el guitarritas César Barabino en diálogo con ese mismo medio.