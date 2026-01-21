miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 18:43
Trámite.

La Facultad de Ciencias Económicas abrió la inscripción a exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu habilitó las inscripciones para los turnos de examen de febrero de 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Facultad de Ciencias Económicas.

Facultad de Ciencias Económicas.

Lee además
la union industrial de jujuy firmo convenio con la facultad de ciencias economicas: los detalles
Jujuy.

La Unión industrial de Jujuy firmó convenio con la Facultad de Ciencias Económicas: los detalles
Facultad de Ciencias Económicas.
UNJU.

Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas: cómo anotarse y qué carreras ofrece

Desde el lunes 19 de este mes se podrán anotar y cada fecha de examen cuenta con una fecha distinta de finalización de inscripción y borrado. Cumplida la fecha de cierre de inscripción, no se autorizarán aquellas que se hagan fuera de término y no habrá excepción.

Desde la Facultad con sede en San Salvador de Jujuy, aclararon que los alumnos que rinden exámenes virtuales, serán matriculados directamente en el aula virtual, por lo tanto, ya no se enviará clave de acceso para realizar la prueba.

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero
La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero
La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero
La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

La Facultad de Ciencias Económicas y los exámenes de febrero

Carreras en la Facultad de Ciencias Económicas

Las carreras disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas son Contador Público; Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política. Para más información se puede comunicar al WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Unión industrial de Jujuy firmó convenio con la Facultad de Ciencias Económicas: los detalles

Inscripciones para la Facultad de Ciencias Económicas: cómo anotarse y qué carreras ofrece

Facultad de Ciencias Económicas: últimos días de preinscripción para el 2026

Crece el interés en Jujuy por entender el embarazo y la lactancia: la Doctora YouTube responde

La actividad económica en Argentina durante noviembre cayó 0,3%

Lo que se lee ahora
Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Por  Federico Franco

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Subsidios de luz y gas.
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel