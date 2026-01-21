La Facultad de Ciencias Económicas abrió la inscripción a exámenes de febrero

Facultad de Ciencias Económicas.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), confirmaron que ya se habilitaron las inscripciones para los estudiantes de esa casa de altos estudios de Jujuy que quieran rendir en el turno de examen de febrero del 2026.

Desde el lunes 19 de este mes se podrán anotar y cada fecha de examen cuenta con una fecha distinta de finalización de inscripción y borrado. Cumplida la fecha de cierre de inscripción, no se autorizarán aquellas que se hagan fuera de término y no habrá excepción.

Desde la Facultad con sede en San Salvador de Jujuy, aclararon que los alumnos que rinden exámenes virtuales, serán matriculados directamente en el aula virtual, por lo tanto, ya no se enviará clave de acceso para realizar la prueba.

Carreras en la Facultad de Ciencias Económicas Las carreras disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas son Contador Público; Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política. Para más información se puede comunicar al WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427.

