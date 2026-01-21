La Facultad de Ciencias Económicas abrió la inscripción a exámenes de febrero

Desde el lunes 19 de este mes se podrán anotar y cada fecha de examen cuenta con una fecha distinta de finalización de inscripción y borrado. Cumplida la fecha de cierre de inscripción, no se autorizarán aquellas que se hagan fuera de término y no habrá excepción.
Desde la Facultad con sede en San Salvador de Jujuy, aclararon que los alumnos que rinden exámenes virtuales, serán matriculados directamente en el aula virtual, por lo tanto, ya no se enviará clave de acceso para realizar la prueba.
Carreras en la Facultad de Ciencias Económicas
Las carreras disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas son Contador Público; Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política. Para más información se puede comunicar al WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427.