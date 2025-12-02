martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 18:27
Ciclo lectivo.

Facultad de Ciencias Económicas: últimos días de preinscripción para el 2026

Para los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, te detallamos cómo anotarte para el ciclo lectivo 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Los interesados en sumarse a la Facultad de Ciencias Económicas, unidad que depende de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), tienen unos días más para poder sumarse, ya que siguen abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Cómo es la preinscripción online

  • En línea a través del Sistema de Preinscripción
  • Si eres nuevo en la UNJu, debes preinscribirte a través del Sistema de Preinscripción.
  • Si ya eres alumno de la Universidad, debes hacerlo desde el Sistema SIU Guarní.
  • Si necesita ayuda en la Preinscripción acceda al siguiente video: TUTORIAL

La inscripción definitiva será desde el lunes 15 de diciembre al viernes 19 del mismo mes del 2025, y será según los turnos asignados durante la preinscripción online, teniendo algunos requisitos puntuales para completarla.

Facultad de Ciencias Económicas.
Facultad de Ciencias Económicas.

Facultad de Ciencias Económicas.

Requisitos de Inscripción para la Facultad de Ciencias Económicas

  • DNI anverso y reverso (Escanear Y subir archivo).
  • Título de Nivel Medio o Polimodal. (Escanear original y subir archivo)
  • El archivo digital será validado por el personal
  • Traer documentación original.
  • Constancia de Título en trámite. En caso de no tener el ciclo secundario completo se aceptará provisoriamente la constancia de alumno regular. (Escanear y subir archivo).
  • Foto: se tomará en el momento de la confirmación de la inscripción

Las carreras disponibles en la Facultad de Ciencias Económicas son Contador Público; Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política. Para más información se puede comunicar al WhatsApp Comunicación FCE: +54 9 3884 15-5427. El horario de atención de consultas es por la mañana de 8 a 13 horas y por la tarde de 14 a 18.

