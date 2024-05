Superación.. La historia del jujeño que venció al cáncer y pudo volver a jugar al fútbol Pese a que le dieron poco tiempo de vida, nunca bajó los brazos y hace poco retomó su pasión, "cuando uno se lo propone, todo puede lograr".





Historia de superación.

Ezequiel Serrano tiene 17 años, hace un tiempo fue diagnosticado con un cáncer llamado Sarcoma de Ewing y tras una dura lucha logró salir adelante, recuperarse y volver a hacer lo que ama, jugar al fútbol.

Estuvo 10 meses en Buenos Aires realizando un fuerte tratamiento, "al principio me dijeron que tenía una supuesta contractura, pero me seguía doliendo y me detectaron la enfermedad", dijo sobre cómo empezó todo.

Asimismo contó que "era muy probable que no vuelva a jugar al fútbol, que lo tenga que dejar para siempre, pero una de mis motivaciones a salir adelante con todo el tratamiento fue volver a jugar. En ese momento me sentía muy mal, uno no asimila ni cae lo que pasa".

