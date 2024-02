Tiene cáncer, se hizo dos quimioterapias ese día y fue a dirigir

“El episodio viene desde el 2021 , trabajaba en Perú y me diagnosticaron cáncer de Próstata y fue muy duro porque me tuvieron que hacer la biopsia allá, época de pandemia, estaba solo sin familia, no podía viajar”.

Gustavo relata el duro momento que vivió en ese año, donde los resultados fueron muy negativos, con días en terapia intensiva, con una medicina complicada en Perú para juntar dadores de sangre hasta el momento que pudo llegar a Argentina.

20 quimioterapias en 170 días. “Era algo superado”, cuenta Gustavo tras vivir un infierno de sufrimiento y desesperación cuando le habían informado que la enfermedad se remitió a cero.

Los médicos ya le habían comentado que esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento, y tristemente así fue. “En diciembre, sin ningún problema físico ni de salud firme contrato con Fénix, que es mi segunda vuelta yo ya había estado en 2015, y en la pretemporada veo que un día se me había hinchado mucho una pierna y pensé que era por el trajín de esos días que son muy pesados”, relata el DT, que días después el 2 de enero, sus valores estaban sobre las nubes y se dirige a hacerse la tomografía que reveló la vuelta del cáncer en su cuerpo.

image.png Gustavo Cisneros y su lucha contra el cáncer.

Actualmente dirige al Club Atlético Fénix en la tercera división del fútbol argentino pero a diferencia de aquellos años en Perú, el apoyo hacia él es incondicional en su tierra: “ Me siento acobijado con la posibilidad de poder estar, estoy con mi familia, en un club donde me quieren mucho los dirigentes y me bancan mucho los jugadores”.

Quimioterapia y partido el mismo día

“Justo me programaron las primeras dos quimioterapias el mismo día, que se llama quimioterapia de choques hacia la enfermedad y después salió la programación de la AFA que el partido con los Andes era el mismo día.

En relato de lo que fue esa maratónica jornada contó que “la bomba de quimioterapia comenzó a las 14 horas, me pasaron medicación previa, acido para la metástasis y para el tumor que son muy fuertes, pero estaba con ánimos le había prometido al plantel que sí tenía la posibilidad de poder llegar lo iba a hacer, y así fue”.

Su hijo lo llevó, a pesar de haber ido cuando el partido ya había comenzado pudo entrar y dirigir a su equipo que hoy lo apoya incondicionalmente junto a su familia.

"Es lo único que sé hacer desde los 6 años" le cuenta a Todojujuy.com y reflexionando luego de una charla con el experimentado entrenador Miguel Ángel Russo quien también luchó contra la enfermedad y le dijo "no te enojes", Gustavo sostiene "nunca me drogué, ni fumé, siempre saludable y bueno estas cosas pasan, uno no las espera ni las desea, pero le dije a mis hijos, padres y Vale, que hasta que el cuerpo me deje iba a seguir con el grupo" en relación a continuar como DT de Fénix, su cable a tierra en estos momentos.

Embed - Tiene cáncer, se hizo dos quimioterapias ese día y fue a dirigir