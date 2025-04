La historia del profesor jujeño que se jubiló tras pasar 50 años en la escuela

"Hoy amanecí muy bien, pero distinto. Me costó caer que no voy más a la escuela", arrancó contándole a Canal 4 el protagonista de esta historia.

Ser considerado un emblema de la institución tiene atrás un largo recorrido y una entrega inconmensurable de amor: "Todo esto es una caricia al alma, el cariño que uno entrega a los chicos me volvió multiplicado. Siempre fui de conversar, aconsejar y corregir algunas veces, dentro y fuera de la escuela. Entonces siempre quise dejar en ellos, pequeñas huellas de cariño y amor en los chicos cuando están bien y también cuando están mal. Esto no fue solo con ellos, sino también con mis compañeros de trabajo".

487422812_1192339859566824_2042760197814497037_n.jpg Muy querido y respetado por jóvenes y adultos.

Siempre pensó en ser más que un docente y ser "un amigo, aunque alguna vez vino un alumno que me dijo que le hubiera gustado que yo sea su padre. Es muy difícil demostrar lo que siento en estos momentos, no se bien el por qué, pero si llegó a mi corazón todo lo que me dieron los alumnos al despedirlos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

En todo ese camino, conoció muchas historias de adolescentes que siempre lo vieron como un referente en todo sentido, "una vez se acercó un alumno que había egresado muchos años antes, para agradecerme y recuerdo que me dijo 'gracias a lo que usted me enseñó, puede entrar a trabajar'. Yo le dije que no tenía que agradecerme porque formarlo para la vida también es mi función, es más, yo le agradecí a él por haberme escuchado".