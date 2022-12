¿La hoja de coca puede transmitir salmonella?

Sonia García del SUNIBROM, explicó que esta bacteria es muy resistente. “ En este caso si manipula una persona que es portadora de la bacteria, puede transmitir en la superficie de la hoja de coca la bacteria. No hay un alimento que no sea posible portador ”, explicó la especialista.

En este sentido, Sonia García explicó que actualmente hay 7 municipios en Jujuy que son con los que están trabajando en este curso de manipulación.

“Los interesados se tienen que acercar al municipio o SUNIBROM para poder obtener el carnet. También solicitamos a todos aquellos que vendan y expendan alimentos en la calle o no, que también se acerquen para realizar este curso”, sostuvo la entrevistada.

¿Cuáles son las 5 claves de inocuidad para evitar la contaminación en alimentos?

Desde el SUNIBROM recordaron que hay que hacer mucho hincapié en cinco puntos fundamentales:

1- correcto lavado de manos

2- cocción completa de los alimentos

3- lavado de todos los utensilios

4- evitar la contaminación cruzada

5- consumir alimentos seguros

Por último, la especialista del SUNIBROM, indicó que en caso de que sospechemos sobre si el agua es potabilizada o no, la desinfectemos con unas gotas de lavandina. “Tenemos que tratar de no consumir los alimentos en la vía pública ya que no sabemos cuáles fueron las condiciones de higiene en los que fueron preparados”, indicó Sonia García.