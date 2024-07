La increíble labor de Fernando: rescata perros maltratados y vive para ellos

En ese sentido expresó que la gran mayoría de los animales que fue rescatando, se encontraban en condiciones deplorables de salud y apunto de morir, "tuve muchos casos de animalitos cadavéricos que nadie les da importancia. Esos casos son los que más rescato y los pongo bien", agregó.

"Tengo 35 ángeles, no me gusta decirle perros. A mi me surge esto de adentro, del corazón me nace hacer lo que hago por ellos. Mi vida ya está de vuelta, ya estoy de vuelta en la vida y me dedico a ellos. Me brindo totalmente a ellos, es algo que no tiene explicación", aseguró.

448759452_1665370797563605_641350520578594707_n.jpg

Asimismo indicó que "mi casa es de ellos, tengo algunas piezas en donde están las mamás embarazadas, los cachorritos y los que están enfermitos. Tienen historias muy feas, hay casos muy crueles. Cuando los rescato, los llevo al veterinario y se recuperan es algo hermoso".

Para colaborar con esta importante labor, pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3885408038.

448682755_1665370937563591_3881513579799364680_n.jpg La mayoría de los perros que rescata están en adopción.

Ante ese tipo de cuestiones, en las que se ve afectada la integridad de un animal, es necesario ir a la comisaría más cercana y realizar la denuncia. La Policía tiene la obligación de tomar la denuncia como cualquier otra e intervenir cuánto antes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.