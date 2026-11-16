La jujeña Mirta Toconás se consagró campeona del Festival Patagónico de la Empanada

La jujeña Mirta Toconás se consagró Gran Campeona de la tercera edición del Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza, que se realizó en la ciudad de Zapala, Neuquén. Toconas obtuvo el primer puesto en dos categorías y recibió premios por un total de $3 millones.

El encuentro se desarrolló durante tres jornadas en el tradicional Paseo de la Estación, donde una importante cantidad de público disfrutó de propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, actividades culturales y espacios destinados a emprendedores.

La jujeña Mirta Toconás se consagró campeona del Festival Patagónico de la Empanada Mirta Toconás ganó dos categorías La representante jujeña se destacó en la competencia al obtener el primer puesto en las categorías Empanada Patagónica de Autor y Empanada Neuquina. Por cada uno de estos triunfos recibió un premio de $1,5 millones, lo que le permitió acumular un total de $3 millones durante el certamen.

Además, Toconás consiguió la mayor cantidad de puntos en el conjunto del campeonato, resultado que le permitió obtener la distinción de Gran Campeona del Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza. Como parte del reconocimiento, también ganó un viaje a Famaillá, Tucumán, donde tendrá la oportunidad de representar al festival de Zapala en la Fiesta Nacional de la Empanada.

La jujeña Mirta Toconás se consagró campeona del Festival Patagónico de la Empanada Los otros ganadores del Festival Patagónico de la Empanada La competencia reunió a participantes de distintas provincias, quienes presentaron sus preparaciones ante un jurado encargado de evaluar las propuestas gastronómicas. En la categoría Empanada de Famaillá, el primer puesto fue para Víctor Aráoz, de Tucumán. El segundo lugar quedó en manos de María Raquel Cumian Coñoequir, mientras que Tomás Adad completó el podio. Por otra parte, en Empanada Federal, categoría que entregaba un premio principal de $2,5 millones, la ganadora fue Cinthya Velásques, también representante de Tucumán. El segundo puesto fue para Tomás Adad y el tercero para Cinthia Corradini, de Zapala. La jujeña Mirta Toconás se consagró campeona del Festival Patagónico de la Empanada La tercera edición del festival combinó durante tres días las competencias de empanadas y pizzas con espectáculos musicales, propuestas culturales y un patio gastronómico que mantuvo la actividad hasta la madrugada. El cierre estuvo marcado por la premiación de los participantes y la consagración de Mirta Toconás, quien representó a Jujuy y obtuvo el máximo reconocimiento del certamen.

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