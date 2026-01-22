Una empanada del norte argentino fue elegida la mejor del mundo
La empanada de una provincia del norte argentino fueron reconocidas por Taste Atlas, una renombrada guía gastronómica, como las mejores del mundo, tras obtener una calificación de 4,4 puntos en un ranking internacional.
Según la publicación realizada por la guía en su cuenta de X, las mejores empanadas del mundo son de Tucumán que superaron a variantes de Argentina, Chile, España y otros países, ya que combinan tradición, técnica y sabor.
El ranking incluye recetas como la salteña, chilena, la empanada gallega de España, la empanada catamarqueña, la árabe, la de cordero, las empanadas dulces de manzana de Chiloé y las panades de Belice. “La versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes, sino por su elaboración”, indica la publicación.
Las empanadas argentinas también integran la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo y ocupan el puesto 36 del ranking global, según Taste Atlas. Argentina está en el puesto 25 entre las 100 mejores cocinas del planeta.
Un aspecto destacado por la guía internacional es el ritual de servirlas calientes y comerlas a mano, acompañadas de gajos de limón. Según Taste Atlas, estos se exprimen justo antes del primer bocado, intensificando la riqueza de la carne y las especias del relleno.