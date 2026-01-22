Una empanada del norte argentino fue elegida la mejor del mundo

La empanada de una provincia del norte argentino fueron reconocidas por Taste Atlas, una renombrada guía gastronómica, como las mejores del mundo , tras obtener una calificación de 4,4 puntos en un ranking internacional.

Polémica. Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Según la publicación realizada por la guía en su cuenta de X, las mejores empanadas del mundo son de Tucumán que superaron a variantes de Argentina, Chile, España y otros países , ya que combinan tradición, técnica y sabor.

El ranking representó 12 tipos de empanadas de diferentes países . La empanada tucumana alcanzó el primer puesto y luego se ubicaron la variedad general argentina y la cordobesa, con 4,4 y 4,3 puntos respectivamente. Luego aparecen las empanadas chilenas y la empanada gallega.

La empanada tucumana elegida la mejor del mundo La empanada tucumana elegida la mejor del mundo

El ranking de las mejores empanadas

Empanadas Tucumanas (Argentina) – 4,4

Empanadas Argentinas (Argentina) – 4,4

Empanada Cordobesa (Argentina) – 4,3

Empanadas chilenas (Chile) – 4,2

Empanada Gallega (España) – 4,1

Empanadas Salteñas (Argentina) – 3,9

Empanada de cordero (España) – 3,8

Arabian Empanadas (Arabia Saudita) – 3,6

Empanada Catamarqueña (Argentina) – 3,5

Empanadas de manzana (Chile) – 3,5

Panades (España) – 3,3

Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0

El ranking incluye recetas como la salteña, chilena, la empanada gallega de España, la empanada catamarqueña, la árabe, la de cordero, las empanadas dulces de manzana de Chiloé y las panades de Belice. “La versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes, sino por su elaboración”, indica la publicación.

Las empanadas argentinas también integran la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo y ocupan el puesto 36 del ranking global, según Taste Atlas. Argentina está en el puesto 25 entre las 100 mejores cocinas del planeta.

El ranking de las mejores empanadas El ranking de las mejores empanadas

La receta de la empanada tucumana

La masa se realiza a mano con harina de trigo y grasa de res; el relleno puede ser de carne de res, pollo o mondongo, y se le agregan cebolla, huevo duro, comino y pimentón. Destacaron el horneado en horno de barro, la jugosidad y un sabor balanceado.

Un aspecto destacado por la guía internacional es el ritual de servirlas calientes y comerlas a mano, acompañadas de gajos de limón. Según Taste Atlas, estos se exprimen justo antes del primer bocado, intensificando la riqueza de la carne y las especias del relleno.