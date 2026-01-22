jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 21:12
Gastronomía.

Una empanada del norte argentino fue elegida la mejor del mundo

Un ranking determinó que una empanada elaborada por una provincia del norte argentino es la mejor del mundo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Una empanada del norte argentino fue elegida la mejor del mundo

Una empanada del norte argentino fue elegida la mejor del mundo

La empanada de una provincia del norte argentino fueron reconocidas por Taste Atlas, una renombrada guía gastronómica, como las mejores del mundo, tras obtener una calificación de 4,4 puntos en un ranking internacional.

Lee además
Empanadas jujeñas
Riquísimo.

Cómo preparar empanadas jujeñas paso a paso: receta tradicional y fácil
Eligieron ala mejor empanada del mundo y es del norte argentino
Polémica.

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

Según la publicación realizada por la guía en su cuenta de X, las mejores empanadas del mundo son de Tucumán que superaron a variantes de Argentina, Chile, España y otros países, ya que combinan tradición, técnica y sabor.

La empanada tucumana elegida la mejor del mundo
La empanada tucumana elegida la mejor del mundo

La empanada tucumana elegida la mejor del mundo

El ranking de las mejores empanadas

  • Empanadas Tucumanas (Argentina) – 4,4
  • Empanadas Argentinas (Argentina) – 4,4
  • Empanada Cordobesa (Argentina) – 4,3
  • Empanadas chilenas (Chile) – 4,2
  • Empanada Gallega (España) – 4,1
  • Empanadas Salteñas (Argentina) – 3,9
  • Empanada de cordero (España) – 3,8
  • Arabian Empanadas (Arabia Saudita) – 3,6
  • Empanada Catamarqueña (Argentina) – 3,5
  • Empanadas de manzana (Chile) – 3,5
  • Panades (España) – 3,3
  • Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0

El ranking incluye recetas como la salteña, chilena, la empanada gallega de España, la empanada catamarqueña, la árabe, la de cordero, las empanadas dulces de manzana de Chiloé y las panades de Belice. “La versión tucumana se distingue no por sus ingredientes extravagantes, sino por su elaboración”, indica la publicación.

Las empanadas argentinas también integran la lista de las 50 mejores comidas callejeras del mundo y ocupan el puesto 36 del ranking global, según Taste Atlas. Argentina está en el puesto 25 entre las 100 mejores cocinas del planeta.

El ranking de las mejores empanadas
El ranking de las mejores empanadas

El ranking de las mejores empanadas

La receta de la empanada tucumana

La masa se realiza a mano con harina de trigo y grasa de res; el relleno puede ser de carne de res, pollo o mondongo, y se le agregan cebolla, huevo duro, comino y pimentón. Destacaron el horneado en horno de barro, la jugosidad y un sabor balanceado.

Un aspecto destacado por la guía internacional es el ritual de servirlas calientes y comerlas a mano, acompañadas de gajos de limón. Según Taste Atlas, estos se exprimen justo antes del primer bocado, intensificando la riqueza de la carne y las especias del relleno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo preparar empanadas jujeñas paso a paso: receta tradicional y fácil

Eligieron a la mejor empanada del mundo y es del norte argentino

La receta para hacer llajua picante para empanadas

De Tilcara al Mundial 2026: crecieron entre carnaval y fútbol y ahora viajan vendiendo empanadas

Consumo en Argentina: las ventas en supermercados registraron su peor caída desde 2023

Lo que se lee ahora
El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Jueves de Padrinos.
Fiesta.

Carnaval 2026: hoy se celebra el Jueves de Padrinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel